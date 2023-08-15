Среднемесячную зарплату казахстанцев начнут считать по-новому

Бюро национальной статистики подготовило проект Методики расчета среднемесячной заработной платы работников, сообщает Zakon.kz.

Методика расчета среднемесячной заработной платы работников относится к статистической методологии, формируемой в соответствии с рекомендациями Международной организации труда, Трудовым кодексом РК и утверждается в соответствии с законом «О государственной статистике».

Методика применяется Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК в целях расчета среднемесячной номинальной заработной платы.

В предлагаемой методике приведены расчеты следующих видов заработных плат:

среднемесячная номинальная заработная плата;



медианная заработная плата;



модальная заработная плата;



децильный коэффициент.

Среднемесячная номинальная заработная плата

Среднемесячная номинальная заработная плата – это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах.



Среднемесячная номинальная заработная плата рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников. Для расчета среднемесячной заработной платы используются агрегированные данные из статистических форм.

Рассчитываются два индекса оплаты труда: номинальный и реальный.

Индекс номинальной заработной платы – относительный показатель, характеризующий изменение среднемесячной заработной платы в отчетном периоде к среднемесячной заработной плате базисного периода.

Индекс реальной заработной платы – относительный показатель, характеризующий изменение номинальной заработной платы в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом с учетом изменения цен. Характеризует покупательную способность номинальной заработной платы. Определяется путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен на товары и услуги.



Медианная заработная плата

Медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной.



Для расчета медианной заработной платы сначала определяется медианный интервал, в пределах которого находится медианная заработная плата. Для этого сумма частот (общая численность работников, которым начислена заработная плата) делится пополам, и на основе последовательного накопления (суммирования) частот интервалов (численности работников, соответствующей каждому интервалу), начиная с первого, находится интервал, который содержит 50% работников, то есть - где расположена медианная заработная плата.



Модальная заработная плата

Модальная заработная плата – размер заработной платы, наиболее часто встречающаяся в ряду распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы.



Для расчета модальной заработной платы определяется модальный интервал, в пределах которого находится модальная заработная плата. Модальным является интервал начисленной заработной платы, который включает в себя наибольшую численность работников.



Децильный коэффициент

Децильный коэффициент дифференциации показывает во сколько раз минимальный уровень заработной платы десяти процентов наиболее высокооплачиваемых работников превышает максимальный уровень заработной платы десяти процентов наименее оплачиваемых работников.



Для расчета будут использовать данные из статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике труда и занятости, утвержденные приказом председателя Комитета по статистике МНЭ РК от 7 сентября 2020 года.

Проект методики размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 29 августа 2023 года.