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В Казахстане срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября

Частные дома, частный дом, дома, дом, частный сектор, участки, участок, домовладение, земельный участок, земельные участки, землевладение, недвижимость, жилье, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 14:42 Фото: Zakon.kz
В Казахстане 1 октября 2024 года истекает срок уплаты собственниками недвижимого имущества и земельных участков налога на имущество за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Налог на имущество физических лиц исчисляется за календарный год: с 1 января по 31 декабря.

При этом налог исчисляется налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, на основании стоимости, определяемой ежегодно Государственной корпорацией "Правительство для граждан", с учетом фактического срока владения имуществом на праве собственности.

Налог платится по имуществу, находящемуся:

  • в общей совместной собственности, плательщиком налога является один из собственников имущества по согласованию между ними. В случае, если сумма налога пришла всем собственникам, то уплату производит только один из собственников;
  • в общей долевой собственности плательщиками налога являются все собственники имущества соответственно их доле в этом имуществе.

Чтобы избежать ошибочных платежей, Комитет государственных доходов рекомендует сумму фактически исчисленного налога с одновременной возможностью проведения оплаты по указанным реквизитам  смотреть в сервисе "Предстоящие платежи" kgd.gov.kz, в мобильном приложении E-Salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Kaspi.kz и Halykbank.

Ранее в КГД напомнили, какие налоги должны платить таксисты, работающие через интернет-платформы.

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