Ежегодная декларация физических лиц
Декларацию о доходах и имуществе (ФНО 270.00) в 2024 году обязаны представить государственные служащие, приравненные к ним лица, а также их супруги.
Кроме того, граждане, представившие в 2023 году декларацию об активах и обязательствах (ФНО 250.00), это работники бюджетных организаций, квазигоссектора и их супруги, также в этом году обязаны представить Декларацию о доходах и имуществе (ФНО 270.00).
В "ежегодной" декларации отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.
Так, в ежегодной декларации о доходах и имуществе отражаются:
- доходы от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доходы из-за рубежа и др.
- приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и др.)
- источники приобретения дорогостоящего имущества
- ценные бумаги, цифровые активы
- доля в жилищном строительстве
- инвестиционное золото
- нотариально заверенные договора займов физических лиц
- доля участия в иностранной компании
- недвижимость и транспорт за рубежом
- деньги в иностранном банке свыше 1 000 МРП
При этом обращает внимание, что заработная плата, пенсии, пособия, стипендии, выплаченные в РК, в декларации не отражаются.
Кроме того, обязанность отражения сведений об источниках покрытия расходов на приобретение имущества возложена только на физических лиц, которые указаны в Законе РК "О противодействии коррупции", а именно на государственных служащих, приравненных к ним лица, а также их супругов.
Декларацию физические лица могут представить на бумажном носителе или в электронном виде через электронные сервисы: "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), ИС СОНО, мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile (ЭЦП ключ не требуется, можно представить с помощью СМС-пароль).
Важно! Поскольку 15 сентября в текущем году выпадает на воскресенье, последний день подачи декларации переносится на следующий рабочий день, то есть на 16 сентября 2024 года.
Во избежание несвоевременного представления декларации и административной ответственности КГД МФ РК рекомендует не оставлять представление декларации на последний день.