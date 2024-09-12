Ежегодная декларация физических лиц

Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Жандос Дуйсембиев напомнил о том, что истекает срок представления "Декларации о доходах и имуществе физических лиц" за 2023 год по форме 270.00.

Декларацию о доходах и имуществе (ФНО 270.00) в 2024 году обязаны представить государственные служащие, приравненные к ним лица, а также их супруги.



Кроме того, граждане, представившие в 2023 году декларацию об активах и обязательствах (ФНО 250.00), это работники бюджетных организаций, квазигоссектора и их супруги, также в этом году обязаны представить Декларацию о доходах и имуществе (ФНО 270.00).

В "ежегодной" декларации отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.

Так, в ежегодной декларации о доходах и имуществе отражаются:

доходы от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доходы из-за рубежа и др.

приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и др.)

источники приобретения дорогостоящего имущества

ценные бумаги, цифровые активы

доля в жилищном строительстве

инвестиционное золото

нотариально заверенные договора займов физических лиц

доля участия в иностранной компании

недвижимость и транспорт за рубежом

деньги в иностранном банке свыше 1 000 МРП

При этом обращает внимание, что заработная плата, пенсии, пособия, стипендии, выплаченные в РК, в декларации не отражаются.

Кроме того, обязанность отражения сведений об источниках покрытия расходов на приобретение имущества возложена только на физических лиц, которые указаны в Законе РК "О противодействии коррупции", а именно на государственных служащих, приравненных к ним лица, а также их супругов.

Декларацию физические лица могут представить на бумажном носителе или в электронном виде через электронные сервисы: "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), ИС СОНО, мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile (ЭЦП ключ не требуется, можно представить с помощью СМС-пароль).

Важно! Поскольку 15 сентября в текущем году выпадает на воскресенье, последний день подачи декларации переносится на следующий рабочий день, то есть на 16 сентября 2024 года.

Во избежание несвоевременного представления декларации и административной ответственности КГД МФ РК рекомендует не оставлять представление декларации на последний день.