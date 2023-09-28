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Курс доллара снизился почти на пять тенге на торгах 28 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,57 тенге, снизившись сразу на 4,67 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 65,88 тенге (-0,06).

Курс евро установлен Нацбанком в 509,71 тенге, рубля – 5 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,5-476,5 тенге, евро – по 497,5-502,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 28 сентября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,02% и составила 94,38 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,07%, до 93,75 долларов за баррель.

Лариса Черненко
KASE Курс валют
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