Глава Нацбанка высказался о курсе тенге и доллара

На пресс-конференции председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос по поводу прогнозов курса тенге и доллара в текущем году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что обменный курс формируется под влияние спроса и предложения.

"Что касается курса – много раз говорили, еще раз хотим сказать, что мы курс не прогнозируем, потому что курс формируется под влиянием спроса и предложения. Мы продаем трансферты из Нацфонда на рынке, и это влияет на курс, но об этом мы говорим заранее. У нас есть информационное сообщение, которое размещается в СМИ, отправляется в банки, всем участникам валютного рынка". Тимур Сулейменов

Он уточнил, что участники рынка всегда знают, сколько будет размещено трансфертов, так как Нацбанк продает равномерно.

"Всегда мы продаем равномерно. Поэтому это не интервенции, мы не играем с рынком. Они знают, что это постоянный фактор, предложения, то есть наша конвертация валютных активов Нацфонда. Поэтому по курсу у нас прогноза нет, он рыночный. Что хотел бы сказать – мы не прогнозируем никаких ярких, резких изменений курса нацвалюты ни в сильную, ни в слабую сторону. Надеемся, он сохранит свою стабильность, которую пока демонстрировал". Тимур Сулейменов

Ранее Zakon.kz публиковал данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 19 января 2024 года (на 11:10 по времени Астаны).