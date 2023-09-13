В краткосрочном периоде больших колебаний курса тенге не ожидается – аналитики АФК

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) отмечают, что с учетом позитивного влияния роста цен на сырье на торговый баланс, стабильной позиции Нацбанка в краткосрочном периоде больших колебаний курса тенге не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Курс тенге, поддерживаемый дорогой нефтью и повышенными продажами иностранной валюты из Нацфонда Казахстана, в последнее время колеблется у отметки в 460 тенге за доллар и в ближайшем будущем вряд ли сильно изменится, говорится в макрообзоре АФК.

"В краткосрочном периоде колебания курса могут и дальше носить слабовыраженный характер, в особенности с учетом позитивного влияния роста цен на сырье на торговый баланс и счет текущих операций, стабильную открытую позицию Нацбанка Казахстана, а также в отсутствие резкого ухудшения внешнего фона". АФК

Нефть марки Brent во вторник подорожала еще на 1,5%, до 92 долларов за баррель. При этом участники нефтяного рынка ожидают рост спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и еще на 2,25 млн баррелей в сутки в 2024 году. В свою очередь ОПЕК прогнозирует в четвертом квартале 2023 года дефицит предложения нефти на уровне 3,3 млн баррелей в сутки.

В преддверии публикации данных по инфляции за август фондовые индексы США снизились в диапазоне от 0,1 до 1,0%. Аналитики АФК полагают, что фондовые рынки снижаются на ожиданиях роста инфляции в США, которая, согласно прогнозам, могла на фоне роста сырьевых цен ускориться в августе до 3,6% с 3,2% месяцем ранее. При этом индекс KASE 12 сентября практически не изменился (рост на 0,03%), изменения в инструментах индекса почти отсутствовали (менее 0,9%), что, вероятно, обусловлено выжидательной позицией локальных инвесторов на фоне отсутствия драйверов для покупок либо продаж, отмечают в ассоциации.

В июле инфляция (индекс CPI) в США ускорилась до 3,2% с 3% в июне после замедления на протяжении 12 месяцев подряд. Вместе с тем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в июле до минимальных с октября 2021 года 4,7% в годовом выражении.

Данные о темпах инфляции являются одним из ключевых факторов для Федеральной резервной системы при принятии решений по ключевой ставке, поскольку регулятор стремится замедлить инфляцию до целевых 2%. Сейчас ставка ФРС находится на уровне 5,25-5,5%.

Несмотря на ускорение инфляции в июле, большинство участников рынка уверены в том, что на следующем заседании, которое пройдет 19-20 сентября, американский ЦБ сохранит текущую ставку. Некоторые полагают, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США уже завершился, другие ждут еще одного повышения ставки в конце 2023 года.