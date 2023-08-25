Прогноз: почему тенге находится под давлением и какой курс ожидается на следующей неделе

Эксперты финансового рынка отмечают, что на ближайшую перспективу все имеющиеся факторы влияния на курс тенге сохранят свою силу. Почему казахстанская нацвалюта находится под давлением и какой курс тенге ожидается на следующей неделе, выяснял Zakon.kz.

Уходящая неделя в очередной раз продемонстрировала, что курс тенге зависит от многих факторов. В минувшую среду и вторник, 22 и 23 августа, по мнению аналитика Alpari Анны Бодровой, резкое ослабление тенге было связано с операциями Нацбанка Казахстана по переводу части средств из Нацфонда в бюджет.

Кроме того, все большее значение приобретает влияние рубля РФ, который ранее заметно девальвировался. Средневзвешенный курс тенге на тот момент составлял 453,13 тенге за доллар. 24 августа курс тенге составил 462,04 тенге за доллар.

"Рынок следит за проведением - чисто интуитивно, потому что данных нет, - объемных бюджетных трансфертов Нацбанка. Они направляют курс в определенное русло. Поведение рубля давит на траекторию движения тенге и вынуждает его отступать. Рынок нефти выглядит нейтральным и сдержанным". Анна Бодрова

25 августа рынок моментально отреагировал на решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка РК о снижении базовой ставки на 25 б.п. с 16,75% до 16,5%, резким снижением. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 460,17 тенге, снизившись на 1,56 тенге.

На новой неделе по мнению аналитика все имеющиеся факторы влияния на курс тенге сохранят свою силу.

"Прежде всего, это действия Нацбанка. Также на тенге давит поведение российского рубля, нефтяная конъюнктура – но уже в меньшей степени. Ожидание относительно колебаний курсов иностранных валют на неделю выглядит следующим образом: доллар США будет оставаться в коридоре – 455-465 тенге, евро – 495-510 тенге, рубль – 4,70-5,10 тенге, юань – 62-66 тенге". Анна Бодрова

Ожидания сдержанные: пока наблюдается лишь незначительный выход размаха

С точки зрения замдиректора филиала АКРА в МФЦА Жаннура Ашигали, ослабление тенге с начала месяца составило к текущему уровню 3,9%, а относительно начала недели лишь 2,1%, что можно оценивать, как незначительное.

"Вообще изменение курса в рамках 2-3% можно обозначать как ежедневное колебание валюты, так как курс на постоянной основе имеет колебания до 3% своей стоимости, и это не является показателем сдвига его коридора колебаний. Поэтому на текущий момент мы наблюдаем лишь незначительный выход размаха колебаний за рамки ожидаемого". Жаннур Ашигали

При этом, эксперт отмечает, что тенге не показывал даже такую относительно умеренную динамику с марта текущего года, а в летний период был почти стабильным.

"На наш взгляд, на стоимости тенге начинает сказываться ожидание острожного смягчения монетарной политики, а также менее выраженный спрос на тенге при конвертации активов Нацфонда РК в трансфертных целях, снижение со 2 полугодия 2023 нормы обязательной продажи валюты на рынке со стороны структур квазигосударственного сектора с 50% до 30%. В перспективе до конца текущего года мы ожидаем незначительного ослабления тенге на 2-3% год-к-году без сигналов усиления волатильности". Жанну Ашигали

К слову, говоря о решении Нацбанка РК по снижению базовой ставки, эксперт отмети, что ход Центробанка вполне оправдан, так как наблюдается постепенное остывание инфляционных процессов, что уже вывело текущий уровень базовой ставки на положительный в реальном выражении, а также создало пространство для регулятора несколько смягчить политику.

"В отношении курса тенге, а главное – степени его волатильности, решение регулятора не должно серьезным образом отразиться ввиду незначительности/осторожности изменения ставки, а в более продолжительной перспективе некоторое смягчение монетарной политики тоже оправдано в связи с ожиданием постепенного угасания инфляционных процессов (в отсутствие новых шоков). АКРА ожидает замедления инфляции к концу года до 9% при сохранении среднегодовых значений на уровне 14%". Жаннур Ашигали

Нацбанк будет поддерживать коридор курса тенге/рубль в размере 4-5

Экономист Марат Абдурахманов также отмечает, что колебания курса наблюдавшиеся в течение завершающейся недели связано с отменой обязательной конвертации 30% выручки экспортеров, что и привело к падению курса тенге.

"Дальше будет падение до налогового периода, когда экспортеры должны будут платить налоги и платежи в бюджет. Поскольку большинство платежей оплачиваются поквартально дефицит будет наблюдаться до 15 ноября". Марат Абдурахманов

Говоря о влиянии внешнего фона на казахстанский тенге и, в частности, российского рубля, эксперт отметил, что российская валюта будет обесцениваться по плану, но поскольку Казахстан и РФ находятся в едином эконмическом пространстве влияние рубля на тенге, хоть и опосредованно, но очевидно.

"Рубль будет обесцениваться по плану. Часть его разгласили, для снижения чувства неопределенности на рынках. Это курс до 125 рублей за доллар. В условиях неопределенности с судьбой экспорта через территорию России тенге должен слабеть. Учитывая, что в бюджете заложен курс около 480 тенге за доллар, разумно ожидать, что Нацбанк будет поддерживать коридор курса тенге/рубль в размере 4-5. Никаких резких движений Нацбанка я не вижу. Падение курса менее чем на 4% за неделю не страшный показатель". Марат Абдурахманов

Если же в силу действий ЦБ РФ рубль будет обесцениваться быстрее, а экспорт нефти перестанет быть стабильным, то эксперт не исключает, что возможны более радикальные скачки курса.

"Традиционные 20-25% девальвации – это самый мягкий вариант из них. Из-за давления серого импорта и запрета конвертации российским банкам возможен эффект вымывания валютной массы, что ведет к девальвации". Марат Абдурахманов

Подводя итог, отметим, что все эксперты сошлись во мнении, никаких серьезных колебаний курса тенге, связанных со сложными ситуациями на внутреннем и внешнем финансовых рынках, не предвидится.