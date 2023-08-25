Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прогноз: почему тенге находится под давлением и какой курс ожидается на следующей неделе

тенге, валюты, давление, прогноз Фото: Zakon.kz
Эксперты финансового рынка отмечают, что на ближайшую перспективу все имеющиеся факторы влияния на курс тенге сохранят свою силу. Почему казахстанская нацвалюта находится под давлением и какой курс тенге ожидается на следующей неделе, выяснял Zakon.kz.

Уходящая неделя в очередной раз продемонстрировала, что курс тенге зависит от многих факторов. В минувшую среду и вторник, 22 и 23 августа, по мнению аналитика Alpari Анны Бодровой, резкое ослабление тенге было связано с операциями Нацбанка Казахстана по переводу части средств из Нацфонда в бюджет. 

Кроме того, все большее значение приобретает влияние рубля РФ, который ранее заметно девальвировался. Средневзвешенный курс тенге на тот момент составлял 453,13 тенге за доллар. 24 августа курс тенге составил 462,04 тенге за доллар. 

"Рынок следит за проведением - чисто интуитивно, потому что данных нет, - объемных бюджетных трансфертов Нацбанка. Они направляют курс в определенное русло. Поведение рубля давит на траекторию движения тенге и вынуждает его отступать. Рынок нефти выглядит нейтральным и сдержанным". Анна Бодрова

25 августа рынок моментально отреагировал на решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка РК о снижении базовой ставки на 25 б.п. с 16,75% до 16,5%, резким снижением. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 460,17 тенге, снизившись на 1,56 тенге. 

На новой неделе  по мнению аналитика  все имеющиеся факторы влияния на курс тенге сохранят свою силу.

"Прежде всего, это действия Нацбанка. Также на тенге давит поведение российского рубля, нефтяная конъюнктура – но уже в меньшей степени. Ожидание относительно колебаний курсов иностранных валют на неделю выглядит следующим образом: доллар США будет оставаться в коридоре – 455-465 тенге, евро – 495-510 тенге, рубль – 4,70-5,10 тенге, юань – 62-66 тенге". Анна Бодрова

Ожидания сдержанные: пока наблюдается лишь незначительный выход размаха

С точки зрения замдиректора филиала АКРА в МФЦА Жаннура Ашигали, ослабление тенге с начала месяца составило к текущему уровню 3,9%, а относительно начала недели лишь 2,1%, что можно оценивать, как незначительное.

"Вообще изменение курса в рамках 2-3% можно обозначать как ежедневное колебание валюты, так как курс на постоянной основе имеет колебания до 3% своей стоимости, и это не является показателем сдвига его коридора колебаний. Поэтому на текущий момент мы наблюдаем лишь незначительный выход размаха колебаний за рамки ожидаемого". Жаннур Ашигали

При этом, эксперт отмечает, что тенге не показывал даже такую относительно умеренную динамику с марта текущего года, а в летний период был почти стабильным.

"На наш взгляд, на стоимости тенге начинает сказываться ожидание острожного смягчения монетарной политики, а также менее выраженный спрос на тенге при конвертации активов Нацфонда РК в трансфертных целях, снижение со 2 полугодия 2023 нормы обязательной продажи валюты на рынке со стороны структур квазигосударственного сектора с 50% до 30%. В перспективе до конца текущего года мы ожидаем незначительного ослабления тенге на 2-3% год-к-году без сигналов усиления волатильности". Жанну Ашигали

К слову, говоря о решении Нацбанка РК по снижению базовой ставки, эксперт отмети, что ход Центробанка вполне оправдан, так как наблюдается постепенное остывание инфляционных процессов, что уже вывело текущий уровень базовой ставки на положительный в реальном выражении, а также создало пространство для регулятора несколько смягчить политику.

"В отношении курса тенге, а главное – степени его волатильности, решение регулятора не должно серьезным образом отразиться ввиду незначительности/осторожности изменения ставки, а в более продолжительной перспективе некоторое смягчение монетарной политики тоже оправдано в связи с ожиданием постепенного угасания инфляционных процессов (в отсутствие новых шоков). АКРА ожидает замедления инфляции к концу года до 9% при сохранении среднегодовых значений на уровне 14%". Жаннур Ашигали

Нацбанк будет поддерживать коридор курса тенге/рубль в размере 4-5

Экономист Марат Абдурахманов также отмечает, что колебания курса наблюдавшиеся в течение завершающейся недели связано с отменой обязательной конвертации 30% выручки экспортеров, что и привело к падению курса тенге.

"Дальше будет падение до налогового периода, когда экспортеры должны будут платить налоги и платежи в бюджет. Поскольку большинство платежей оплачиваются поквартально дефицит будет наблюдаться до 15 ноября". Марат Абдурахманов

Говоря о влиянии внешнего фона на казахстанский тенге и, в частности, российского рубля, эксперт отметил, что российская валюта будет обесцениваться по плану, но поскольку Казахстан и РФ находятся в едином эконмическом пространстве влияние рубля на тенге, хоть и опосредованно, но очевидно.

"Рубль будет обесцениваться по плану. Часть его разгласили, для снижения чувства неопределенности на рынках. Это курс до 125 рублей за доллар. В условиях неопределенности с судьбой экспорта через территорию России тенге должен слабеть. Учитывая, что в бюджете заложен курс около 480 тенге за доллар, разумно ожидать, что Нацбанк будет поддерживать коридор курса тенге/рубль в размере 4-5. Никаких резких движений Нацбанка я не вижу. Падение курса менее чем на 4% за неделю не страшный показатель". Марат Абдурахманов

Если же в силу действий ЦБ РФ рубль будет обесцениваться быстрее, а экспорт нефти перестанет быть стабильным, то эксперт не исключает, что возможны более радикальные скачки курса.

"Традиционные 20-25% девальвации – это самый мягкий вариант из них. Из-за давления серого импорта и запрета конвертации российским банкам возможен эффект вымывания валютной массы, что ведет к девальвации". Марат Абдурахманов

Подводя итог, отметим, что все эксперты сошлись во мнении, никаких серьезных колебаний курса тенге, связанных со сложными ситуациями на внутреннем и внешнем финансовых рынках, не предвидится.

Читайте также

Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 августа

Нацбанк понизил ставку: уменьшатся ли проценты по кредитам и депозитам

Курс доллара снижается на торгах 25 августа

Алем Максудов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Запах гари и смог в Алматы: ночью горел склад
Владимир Зеленский
Ситуация в Украине: что произошло к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления