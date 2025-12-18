#Казахстан в сравнении
Каким будет курс тенге в 2026 году – прогноз аналитиков

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 19:00 Фото: freepik
Курс тенге по итогам 2025 года может сохранить относительную стабильность, однако на горизонте ближайших 12 месяцев риски его ослабления существенно возрастают. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), сообщает Zakon.kz.

По оценкам аналитиков, после ослабления на 15,5% в 2024 году национальная валюта в 2025-м получает поддержку за счет рекордно высокой базовой ставки, роста предложения иностранной валюты со стороны Национального банка, регулярных продаж валюты квазигосударственным сектором, а также притока средств нерезидентов в государственные ценные бумаги.

Однако в 2026 году давление на тенге может усилиться. Эксперты АФК ожидают рост курса USD/KZT до 553,6 тенге за доллар, что предполагает ослабление на 5,9% к текущим уровням. Среди ключевых факторов риска аналитики называют снижение экспортной выручки от сырьевых товаров, рост импорта на фоне реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также существенное сокращение трансфертов из Национального фонда – с 5,3 трлн до 2,8 трлн тенге.

В целом АФК ожидает, что экономика Казахстана в 2026 году войдет в фазу охлаждения. Темпы роста ВВП, по прогнозу аналитиков, замедлятся до 4,4% после ускорения в 2025 году, инфляция сохранится на двузначном уровне второй год подряд, а кредитный цикл может перейти в фазу сжатия.

На этом фоне пространство для смягчения денежно-кредитной политики остается ограниченным. Хотя в 2026 году возможно снижение базовой ставки до 16,5%, уменьшение реальной доходности тенговых активов может дополнительно ослабить привлекательность национальной валюты и усилить курсовые риски, отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана.

Ранее сообщалось, что на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,55 тенге, снизившись еще на 0,77 тенге.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
