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Законодательство РК

В некоторых регионах Казахстана акиматам изменили лимиты долга на 2023 год

В некоторых регионах акиматам изменят лимиты долга на 2023 год Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики РК приказом от 11 сентября 2023 года внес изменения в лимиты долга местных исполнительных органов на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Так, в Абайской области лимит долга увеличили с 24 747 782,9 тыс. тенге до 79 628 293,8 тыс. тенге.

В Алматинской области снизили со 190 098 512,1 тыс. тенге до 140 780 319,7 тыс. тенге.

В Жетысуской области увеличили с 37 006 507,6 тыс. тенге до 94 362 202,8 тыс. тенге.

В Карагандинской области снизили со 169 047 187,9 тыс. тенге до 158 681 280,3 тыс. тенге.

В Улытауской области увеличили с 13 075 767,9 тыс. тенге до 31 235 892,8 тыс. тенге. 

В Восточно-Казахстанской области увеличили со 161 802 801,8 тыс. тенге до 111 464 373,4 тыс. тенге. 

В остальных регионах страны лимиты остались прежними.

Приказ вводится в действие с 24 сентября 2023 года.

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