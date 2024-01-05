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Установлены лимиты долга местных акиматов на 2024 год

Установлены лимиты долга местных акиматов на 2024 год Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики приказом от 29 декабря 2023 года установил лимиты долга местных исполнительных органов на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлены лимиты долга для городов:

  • Алматы – 674 072 093,2 тыс. тенге;
  • Астана – 221 636 896,9 тыс. тенге;
  • Шымкент – 158 511 018,8 тыс. тенге.

В регионах лимиты долга установлены в следующих размерах:

Установлены лимиты долга местных акиматов

Фото: скриншот документа

Приказ вводится в действие с 15 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Казахстана акиматам изменили лимиты долга на 2023 год.

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