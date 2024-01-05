Установлены лимиты долга местных акиматов на 2024 год

Фото: Zakon.kz

Министр национальной экономики приказом от 29 декабря 2023 года установил лимиты долга местных исполнительных органов на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

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