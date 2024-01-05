Установлены лимиты долга местных акиматов на 2024 год
Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики приказом от 29 декабря 2023 года установил лимиты долга местных исполнительных органов на 2024 год, сообщает Zakon.kz.
В частности, установлены лимиты долга для городов:
- Алматы – 674 072 093,2 тыс. тенге;
- Астана – 221 636 896,9 тыс. тенге;
- Шымкент – 158 511 018,8 тыс. тенге.
В регионах лимиты долга установлены в следующих размерах:
Фото: скриншот документа
Приказ вводится в действие с 15 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Казахстана акиматам изменили лимиты долга на 2023 год.
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