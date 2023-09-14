Курс доллара продолжил рост на торгах 14 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 466,18 тенге, поднявшись еще на 1,53 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 64,16 тенге (+0,47).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 497,76 тенге, рубля – 4,84 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,7-467,3 тенге, евро – по 498,5-502,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 14 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,79% и составила 92,61 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 0,89%, до 89,31 долларов за баррель.