Курсы валют на выходные дни: 16 и 17 сентября

Фото: pexels

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 467,34 тенге, поднявшись на 1,20 тенге, сообщает Zakon.kz.

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