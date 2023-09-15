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Курсы валют на выходные дни: 16 и 17 сентября

торги на бирже Фото: pexels
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 467,34 тенге, поднявшись на 1,20 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро напротив понизился – до 498,14 тенге (-1,95).

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 4,82 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,21 тенге (+0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465,5-469 тенге, евро – по 498-502 тенге, российские рубли – по 4,71-4,91 тенге.

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