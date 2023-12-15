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Курсы валют на выходные дни: 16 и 17 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 457,54 тенге, поднявшись на 1,92 тенге, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс евро поднялся до 502,58 тенге (+6,57 тенге).

Cредневзвешенный курс российского рубля составил 5,13 тенге (+0,04).

Cредневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 64,29 тенге (+0,39).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,7-460,7 тенге, евро – по 500-504 тенге, российские рубли – по 5,05-5,19 тенге.

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