Что повлияет на курс доллара к тенге в ближайшие выходные

К концу недели национальная валюта Казахстана ослабла к доллару и евро. Что повлияет на курс тенге к доллару в ближайшие выходные, Zakon.kz рассказали эксперты.

По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), к 17:00 пятницы 15 сентября курс тенге / доллар сложился на уровне 467,34 тенге. Таким образом, согласно данным биржи, с начала недели нацвалюта ослабла почти на 5 тенге.

Фото: KASE

Нет причин для укрепления

Аналитики компании Alpari полагают, что на текущий момент нет оснований ожидать укрепления позиций тенге. Пока Нацбанк проводит бюджетные трансферты, рынок не решится играть против него.

"Валютный рынок в целом реагирует на укрепление доллара США за счет разницы процентных ставок ЕЦБ и ФРС. Это тоже фактор давления на тенге. В противовес стоит отметить сохранение тенденции к ралли в нефти. Чем дороже сырье, тем лучше для Казахстана и его валюты". Аналитики Alpari

Аналитики ожидают, что на следующей неделе доллар США будет торговаться в диапазоне 462-468 тенге, евро – 490-510 тенге, рубль – 4,65-5,00 тенге, юань – 63-66 тенге.

Отметим, что официальный курс доллара на 16-18 сентября, установленный Национальным банком РК, составил 467,29 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Снижение тенге при росте нефти

Нацвалюта завершила текущую неделю ослаблением, несмотря на рекордно высокие цены на нефть, отметил главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

По итогам дневных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZT вырос до 467,34 тенге за доллар, прибавив +1,20 тенге, при среднем объеме торгов в 136,2 млн долларов, говорит эксперт.

"Среднесуточный объем торгов по указанной паре в текущем году составляет 141 млн долларов. Интерес покупателей инвалюты во многом обусловлен необходимостью оплаты растущих импортных поставок, обслуживания внешнего долга, а также выхода нерезидентов из тенговых активов на фоне снижения базовой ставки, ожидаемого пересмотра налогообложения доходов от вложений в гособлигации". Рамазан Досов

По его словам, курс рубля несколько укрепился к доллару после решения Центробанка России поднять ключевую ставку до 13%. На текущий момент курс торгуется в районе 96,5 рубля за доллар. Это произошло после некоторого снижения российской валюты в четверг до 97,34 рубля за доллар.

Как сообщали в АФК, негативное влияние на рубль, вероятно, оказало обновление санкционного списка США, в который попали целые группы российских компаний из машиностроительного (Трансмашхолдинг, АвтоВАЗ) и металлургического (ОМК, Русская медная компания секторов, банки Ак Барс и Синко–банк, инвестиционное подразделение Альфа–групп (А1) комплексов и прочие физические и юридические лица.