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Курс доллара превысил 471 тенге на торгах 19 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 471,45 тенге, поднявшись еще на 1,67 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 64,52 тенге (+0,22).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 500,8 тенге, рубля – 4,87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,5-473,5 тенге, евро – по 503,5-507,5 тенге, российские рубли – по 4,81-5,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,77% и составила 95,16 долларов за баррель.

Стоит отметить, что отметку в 95 долларов нефть марки Brent превысила впервые с 15 ноября 2022 года.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь увеличились на 1,13%, до 91,60 долларов за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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