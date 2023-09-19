Курс доллара превысил 471 тенге на торгах 19 сентября
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 64,52 тенге (+0,22).
Курс евро установлен Нацбанком в евро – 500,8 тенге, рубля – 4,87 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,5-473,5 тенге, евро – по 503,5-507,5 тенге, российские рубли – по 4,81-5,01 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,77% и составила 95,16 долларов за баррель.
Стоит отметить, что отметку в 95 долларов нефть марки Brent превысила впервые с 15 ноября 2022 года.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь увеличились на 1,13%, до 91,60 долларов за баррель.