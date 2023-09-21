Курс доллара еще вырос на торгах 21 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 475,96 тенге, поднявшись еще на 2,78 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос до 65,04 тенге (+0,35).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 506,11 тенге, рубля – 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,5-479,5 тенге, евро – по 506,5-511,3 тенге, российские рубли – по 4,79-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,12%, до 92,48 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 1,14%, до 88,64 долларов за баррель.