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Политика

Сергей Рябков: Россия и Казахстан – замечательные партнеры

Россия и Казахстан, РФ и РК, флаги России и Казахстана, флаги РФ и РК, Казахстанско-российские отношения, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 13:43 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков высказался в интервью о перспективах отношений Казахстана и России, отметив, что эти страны – ближайшие соседи, партнеры и союзники, сообщает Zakon.kz.

В своем интервью для канала "Купол Юрты" по итогам рабочей поездки на саммит BRICS в Бразилии, российский политик высказался о перспективах сотрудничества с Республикой Казахстан в целом и в рамках объединения, прокомментировав достижения во всесторонних отношениях во всех областях.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что, несмотря на существующие проблемы и внешние попытки давления, у двух стран хорошее будущее для дальнейшего сотрудничества.

"Что касается Казахстана – мы ближайшие союзники, замечательные партнеры. Да, есть проблемы, о которых вы говорили, да, есть люди, которые спекулируют на этой самой многовекторности и на географическом положении вашей страны. Но это несопоставимо с тем, что происходило в Украине", – сказал дипломат.

Сергей Рябков добавил, что не хотел бы вдаваться в детали, назвав тему "архисложной", но выразил уверенность в устойчивости партнерства, сказав следующее:

"Я просто пытаюсь вам предложить свой собственный взгляд на то, почему у нас перспективы жизни бок о бок хорошие. И вот, как вы сказали, есть те, кто толкает в противоположном направлении. Дай бог, чтобы у них это не получилось. Иншалла", – отметил политик.

Полную версию видеоинтервью с Сергеем Рябковым можно посмотреть здесь.

Ранее в интервью российский писатель и журналист Леонид Млечин высказался о дипломатическом опыте президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, назвав деятельность главы государства "искусством успешного решения самых болезненных проблем".

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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