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Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 25 сентября

Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 сентября Фото: pexels
В Казахстане 25 сентября истекает срок уплаты налогов и платежей за август и сентябрь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что за сентябрь необходимо уплатить:

  • авансовые платежи по КПН;
  • плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За август 2023 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.

Кроме того, текущие платежи по:

  • плате за использование радиочастотного спектра;
  • плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
  • плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция).


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Лариса Черненко
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