Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 25 сентября
Фото: pexels
В Казахстане 25 сентября истекает срок уплаты налогов и платежей за август и сентябрь 2023 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что за сентябрь необходимо уплатить:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За август 2023 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог;
- единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.
Кроме того, текущие платежи по:
- плате за использование радиочастотного спектра;
- плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
- плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция).
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