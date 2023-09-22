Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 25 сентября

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В Казахстане 25 сентября истекает срок уплаты налогов и платежей за август и сентябрь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что за сентябрь необходимо уплатить: авансовые платежи по КПН;

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. За август 2023 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог;

единый платеж;

обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС. Кроме того, текущие платежи по: плате за использование радиочастотного спектра;

плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;

плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция).

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