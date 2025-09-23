Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 сентября
Фото: freepik
В Казахстане 24 и 25 сентября 2025 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 сентября:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в августе;
не позднее 25 сентября:
за сентябрь 2025 года:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы;
за август 2025 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН по декларации о доходах и имуществе;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог,
- единый платеж,
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ), ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.
Также нужно уплатить текущие платежи по:
- плате за использование радиочастотного спектра;
- плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
- плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция);
- плате за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в августе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript