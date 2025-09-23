Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 сентября

В Казахстане 24 и 25 сентября 2025 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 сентября: ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;

НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в августе; не позднее 25 сентября: за сентябрь 2025 года: авансовые платежи по КПН;

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы; за август 2025 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН по декларации о доходах и имуществе;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог,

единый платеж,

обязательные пенсионные взносы (ОПВ), ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС. Также нужно уплатить текущие платежи по: плате за использование радиочастотного спектра;

плате за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;

плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция);

плате за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в августе.

