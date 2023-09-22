Виртуальные деньги: где будет применяться цифровой тенге и какие риски он несет

Уже в этом году ожидается первый этап внедрения цифрового тенге, и вопросов о цифровой валюте РК много. На этот раз эксперты финансового рынка поделились с Zakon.kz своим мнением о том, где будет применяться цифровой тенге и какие риски несет внедрение виртуальной валюты.

В начале недели Национальный банк РК и Национальная платежная корпорация Казахстана опубликовали доклад, согласно которому цифровой тенге будет внедряться тремя этапами до конца 2025 года. В 2023 году будет реализован первый этап.

Рассматриваются два варианта развития платформы цифрового тенге – опытно-промышленный и исследовательский (R&D).

При опытно-промышленной эксплуатации будут реализованы базовые сценарии использования цифрового тенге как платежного средства.

Однако предполагается и более широкое применение цифровой валюты. По данным Нацбанка, сейчас осуществляется тестирование трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков, взаимодействие с участниками рынка цифровых активов, рассматриваются возможности использования цифрового тенге в качестве расчетной инфраструктуры для токенизированных активов.

Широкие возможности, но лучше без спешки

По мнению Мурата Кастаева, генерального директора DAMU Capital Management, возможности применения цифрового тенге достаточно широки, и это можно рассматривать как позитивный шаг. Но прежде, считает эксперт, необходимо пройти этапы пилотного проекта и узкого применения.

"Для расчетов по ценным бумагам, трансграничным платежам и т.д., помимо самого наличия цифровой валюты, необходимо еще соответствующее законодательство и нормы регулирования, поддерживающая инфраструктура, обеспечивающая безопасность, надежность и скорость операций, а также ликвидность самой цифровой валюты". Мурат Кастаев

Эксперт отмечает, что большое значение должно будет уделяться кибербезопасности, резервированию и дублированию данных, отказоустойчивости платежных систем. Однако, считает спикер, это не вопросы даже ближайшего десятилетия.

"Работа Нацбанка в этом направлении должна идти своим чередом, в плановом режиме, без спешки. Рано или поздно CBDC (цифровая валюта центрального банка – Central bank digital currency. – Прим. ред.) получат свое распространение и их ввод в оборот будет размеренным и бесшовным. Казахстану следует находиться в этом тренде, не опережая его и не отставая от него". Мурат Кастаев

Мультивалютные кошельки & Главные риски

Начальник Управления аналитических исследований АО "Jusan Invest" Бауыржан Тулепов отмечает, что на первом этапе применения CBDC задумывалось использование в трансграничных переводах. Однако эксперт отмечает, что в большей степени это касается инфляционно-устойчивых валют.

"В будущем мы видим в качестве конечной точки формирование у пользователей мультивалютных кошельков. К примеру, в случае нашего региона из китайского юаня, российского рубля и казахстанского тенге. А на базе этих кошельков уже возможны широкие маркетплейсы по потребтоварам". Бауыржан Тулепов

Говоря о рисках, эксперт подчеркивает, что CBDC изначально нес угрозу банковской системе, но тренд в мире является таковым, что банки остаются и по-прежнему будут выполнять роль посредников в этих операциях

Главные риски, по мнению эксперта, связаны с кибербезопасностью. Так как взлом финансовой системы или ее падение могут вызвать неразбериху и даже хаос.

"Умение властей справляться с такими потенциальными вызовами и будет определять распространенность CBDC. Кроме того, можно добавить, что операции пользователей CBDC будут оставлять более четкий цифровой след, хотя конкретно наш Национальный банк говорил, что регулятор не будет использовать эту информацию против граждан". Бауыржан Тулепов

Опыт других есть, надо пользоваться

Заместитель директора филиала АКРА в МФЦА Жаннур Ашигали считает, что сложность заключается в применении цифровой валюты для расчетов по обязательствам по ценным бумагам и для трансграничных расчетов в юридической трактовке подобных сделок, однако технически такие возможности уже есть.

"В целом, множество центральных банков уже успели реализовать свои цифровые валюты (это Карибский бассейн и Нигерия), в пилотном режиме либо в разработке они действуют в Австралии, ряде стран Европы, Америки, Африки, Азии, и лишь Эквадор и Сенегал заморозили проекты". Жаннур Ашигали

Он напомнил, что Международный валютный фонд определил основную цель цифровизации денег на текущий момент как создание условий для более дешевых, моментальных и трансграничных оплат, а потенциал к переводу "на цифру" существенный.

К примеру, Банк Англии ожидает, что к 2027 году трансграничные оплаты составят по крайней мере 250 трлн долларов США против 150 трлн на 2017 год. При этом сложности относятся в большей степени к вопросу юрисдикций и в отдельных регионах мира к технической стороне вопроса.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на уже имеющийся в мире опыт внедрения цифровых валют центробанками, существует немало рисков, которых можно избежать, если действовать осторожно и планомерно. Как бы то ни было, очевидно, что внедрение цифровой валюты необходимо, ведь это будущее наших денег.