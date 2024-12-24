Какие риски несет рост численности сайгаков, рассказал эксперт

Глава ОО "Ветеринарные врачи ЗКО" Гайса Абсатиров в Мажилисе 24 декабря 2024 года рассказал, какие риски несет увеличение популяции сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Он указал на то, что с увеличением популяции уральской сайги до более 3 млн голов, возникают ветеринарные риски.

"Они уже круглогодично практически в населенные пункты заходят, зимой и летом тесно контактируют с домашними животными. А если учесть, что у нас неблагополучная эпизодическая ситуация, то происходят уже заболевания среди сайгаков, источниками которых являются домашние животные. Вот здесь клинические проявления ценуроза, признаки клещевого паралича. Этот вопрос до конца не решается, акиматы открещиваются, ссылаясь на то, что это дикие животные и что они за это не отвечают", – сетует он.

В начале декабря в социальных сетях появилась информация, что в Курмангазинском районе Атырауской области подпольно продают мясо погибших сайгаков. Позже эту информацию прокомментировали в акимате региона.

18 сентября 2024 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев опроверг информацию о том, что туристам из Германии предоставлялась лицензия на отстрел сайгаков.

