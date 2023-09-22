Доллар немного подешевел на торгах 22 сентября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 475,25 тенге, снизившись на 0,84 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 65,19 тенге (+0,15).
Курс евро установлен Нацбанком в 506,95 тенге, рубля – 4,96 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-478 тенге, евро – по 505-509 тенге, российские рубли – по 4,81-5,01 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,23%, до 93,51 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,40%, до 89,99 доллара за баррель.
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