Доллар немного подешевел на торгах 22 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 475,25 тенге, снизившись на 0,84 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 65,19 тенге (+0,15).

Курс евро установлен Нацбанком в 506,95 тенге, рубля – 4,96 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-478 тенге, евро – по 505-509 тенге, российские рубли – по 4,81-5,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,23%, до 93,51 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,40%, до 89,99 доллара за баррель.