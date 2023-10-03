Доллар немного подешевел на торгах 3 октября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,25 тенге, снизившись на 0,90 тенге, сообщает Zakon.kz.
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае. На предпраздничных торгах средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,88 тенге.
Курс евро установлен Нацбанком в 504,04 тенге, рубля – 4,89 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,5-479,5 тенге, евро – по 498-502,5 тенге, российские рубли – по 4,69-4,89 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 3 октября.
Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,29% и составила 90,45 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 0,12%, до 88,71 долларов за баррель.
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