Цены на популярные криптовалюты на 24 сентября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 26 584,4 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

Ethereum (ETH): 1 592,43 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

Tether (USDT): 1,0012 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 210,40 $; изменения за 24 часа: -0,14%.

USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,061468 $; изменения за 24 часа: -0,11%.

Cardano (ADA): 0,2453 $; изменения за 24 часа: -0,40%.

По состоянию на 24 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 475.25 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.