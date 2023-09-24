Цены на популярные криптовалюты на 24 сентября
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 26 584,4 $; изменения за 24 часа: +0,05%.
Ethereum (ETH): 1 592,43 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
Tether (USDT): 1,0012 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
BNB (BNB): 210,40 $; изменения за 24 часа: -0,14%.
USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,061468 $; изменения за 24 часа: -0,11%.
Cardano (ADA): 0,2453 $; изменения за 24 часа: -0,40%.
По состоянию на 24 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 475.25 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.