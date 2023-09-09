Цены на популярные криптовалюты на 9 сентября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 25 853,4 $; изменения за 24 часа: +0,07%.

Ethereum (ETH): 1 634,10 $; изменения за 24 часа: +0,46%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 215,20 $; изменения за 24 часа: +0,37%.

USD Coin (USDC): 1,0004 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,063525 $; изменения за 24 часа: +1,03%.

Cardano (ADA): 0,2546 $; изменения за 24 часа: +0,35%.

По состоянию на 9 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 466.29 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.