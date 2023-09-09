Цены на популярные криптовалюты на 9 сентября
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 25 853,4 $; изменения за 24 часа: +0,07%.
Ethereum (ETH): 1 634,10 $; изменения за 24 часа: +0,46%.
Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
BNB (BNB): 215,20 $; изменения за 24 часа: +0,37%.
USD Coin (USDC): 1,0004 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,063525 $; изменения за 24 часа: +1,03%.
Cardano (ADA): 0,2546 $; изменения за 24 часа: +0,35%.
По состоянию на 9 сентября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 466.29 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.