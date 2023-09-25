Курсы валют в обменниках Казахстана на 25 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,25 тенге, евро – 505,52 тенге, рубля – 4,95 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,76 тенге, продажи – 4,91 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472,5 тенге тенге, продажи – 475,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,79 тенге, продажи – 4,99 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 473,5 тенге, продажи – 475,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,92 тенге.
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