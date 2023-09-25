Курсы валют в обменниках Казахстана на 25 сентября

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 25 сентября 2023 года (на 11:15 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,25 тенге, евро – 505,52 тенге, рубля – 4,95 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,76 тенге, продажи – 4,91 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472,5 тенге тенге, продажи – 475,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,79 тенге, продажи – 4,99 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 473,5 тенге, продажи – 475,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 510 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,92 тенге. Читайте также Цены на популярные криптовалюты на 24 сентября

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