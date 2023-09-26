Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 473,98 тенге, евро – 504,03 тенге, рубля – 4,93 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,95 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 474,5 тенге тенге, продажи – 477,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 502,5 тенге, продажи – 506,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,97 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474,5 тенге, продажи – 476,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,88 тенге, продажи – 4,92 тенге.