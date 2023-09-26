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Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 сентября

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 26 сентября 2023 года (на 11:15 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 473,98 тенге, евро – 504,03 тенге, рубля – 4,93 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 507 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,95 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 474,5 тенге тенге, продажи – 477,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 502,5 тенге, продажи – 506,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,77 тенге, продажи – 4,97 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474,5 тенге, продажи – 476,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,88 тенге, продажи – 4,92 тенге.

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