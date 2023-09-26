Тенге начал укрепляться, несмотря на негативные факторы

Национальная валюта в понедельник начала отыгрывать падение прошлой недели. Укрепление тенге происходит, несмотря на негативный внешний фон, сообщает Zakon.kz

Курс нацвалюты по итогам торгов в понедельник начал отыгрывать падение прошлой недели. В первый день недели средневзвешенный курс по паре USDKZT опустился до 473,99 тенге за доллар, укрепившись на 1,15 тенге. Такие данные представили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

При этом объем торгов снизился до средних значений и составил 122,6 млн долларов.

"Укрепление тенге происходило вопреки дешевеющей нефти и росту индекса доллара. Поддержку нацвалюте могло оказывать некоторое восстановление риск-аппетита мировых инвесторов, фиксация прибыли, а также продажи инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда". АФК

Отмечается, что нефтяные котировки по итогам понедельника потеряли 1,4%, опустившись до отметки 91,9 доллара за баррель.

"Давление на рынок оказывают ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом, которые, с одной стороны, усиливают вероятность рецессии в США, с другой – способствуют росту индекса доллара, повышая стоимость торгуемых в нем сырьевых товаров". АФК

По данным АФК, оба фактора негативно сказываются на перспективах спроса на нефть, "толкая" котировки вниз. Между тем российские власти ослабили условия анонсированного ранее временного запрета на экспорт топлива.