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Почему тенге продолжает укрепляться, несмотря на падение цен на нефть

тенге, доллар, курс, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:48 Фото: Zakon.kz
Курс национальной валюты продолжает стабильно укрепляться. Это происходит на фоне падения цен на нефть. Что в большей степени влияет на укрепление курса, в материале Zakon.kz.

Курс USDKZT продолжил движение вниз, опустившись во вторник до 477,44 тенге за доллар. Таким образом доллар подешевел на 3 тенге с начала недели, и более, чем на 6 тенге за прошедшие семь дней (с 483,57 тенге по итогам торгов 4 сентября).

курс, доллар, тенге, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:48

Фото: Национальный банк РК

"Курс казахстанского тенге в паре с долларом США сумел продолжить восстановление. Скорее всего, у нацвалюты Казахстана появилась реальная опора на расширение валютного предложения. Эти выводы совпадают с озвученный ранее планами Нацбанка РК нарастить в сентябре объемы бюджетных трансфертов из Нацфонда". Аналитик Alpari Анна Бодрова

Нацвалюте Казахстана удается укрепиться несмотря, на то, что нефть по–прежнему держится под давлением и не формирует заметной поддержки для тенге. По данным Анны Бодровой баррель Brent опустился до $69,70, что является минимальным значением с 2021 года.

Помимо привлекательного курса продажи инвалюты, на стороне тенге также выступают жесткая денежно–кредитная политика, повышенные объемы трансфертов инвалюты из Нацфонда, растущее изъятие свободной ликвидности из рынка, улучшение краткосрочных ожиданий по курсу, а также восстанавливающийся интерес нерезидентов к тенговым активам на фоне паузы в нормализации монетарной политики,  отмечают в Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).

В Ассоциации добавили, что по результатам сентябрьского опроса участников финрынка, к началу октября курс USDKZT может сложиться на уровне 476,5 тенге за доллар. На утренней сессии 11 сентября пара USDKZT торговалась на уровне 477,6 тенге за доллар.

По оценкам Анны Бодровой в среду американский доллар будет торговаться в границах 475–480 тенге, евро – 522–530 тенге, рубль – 5,20–5,30 тенге, китайский юань – 66–68 тенге.

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