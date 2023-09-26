Курс доллара снова вырос на торгах 26 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,99 тенге, поднявшись сразу на 2,90 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 65,05 тенге (+0,28).

Курс евро установлен Нацбанком в 504,03 тенге, рубля – 4,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,1-478,9 тенге, евро – по 505-509,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 26 сентября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,11% и составила 90,86 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 1,14%, до 88,66 долларов за баррель.