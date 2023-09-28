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Почему ослаб тенге, объяснил глава Нацбанка

Почему ослаб тенге, объяснил глава Нацбанка Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на встрече с глобальными инвесторами объяснил, почему ослаб тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в релизе, распространенном НБК 28 сентября 2023 года.

Отвечая на вопрос о причинах ослабления курса тенге в последние две недели, председатель Нацбанка отметил сочетание нескольких факторов в моменте:

  • глобальное укрепление доллара США (к корзине валют развитых стран индекс доллара США вырос за сентябрь на 2,5%),
  • возросший сезонный спрос со стороны импортеров,
  • принятое решение по снижению базовой ставки,
  • приостановление правительством действия нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.

Перечисленное, по словам Тимура Сулейменова, в совокупности привело к краткосрочному ослаблению курса тенге.

"С точки зрения фундаментальных факторов возросшая цена на нефть и общее состояние платежного баланса будут оказывать стабилизирующий эффект и поддержку тенге", – следует из релиза.

Тимур Сулейменов подчеркнул, что Нацбанк остается приверженным своему основному мандату по обеспечению ценовой стабильности.

"Основной целью Национального банка является смягчение проинфляционного давления и стабилизация инфляции вблизи среднесрочного целевого показателя в 5%. Все усилия будут направлены на достижение этой цели. При этом обменный курс тенге будет оставаться плавающим, что позволит экономике быстрее адаптироваться к изменениям", – отметил он.

Дальнейшая направленность денежно-кредитной политики будет соответствовать предыдущим действиям и информационной политике НБК. При ритмичном замедлении фактической инфляции плавное снижение базовой ставки продолжится. При этом пространство для снижения ограничивается рисками потенциального усиления фискального стимулирования, высоких инфляционных ожиданий при устойчивом спросе в экономике.

Денежно-кредитная политика по-прежнему будет основываться на прозрачности, последовательности, понятности и предсказуемости. Банк будет отслеживать траекторию схождения годовой инфляции к таргету, чтобы своевременно реагировать на возможные отклонения.


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