Глава Нацбанка сделал важное заявление по курсу тенге

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов рассказал, почему курс тенге меняется и кто на это влияет – рынок, государство или Национальный банк, сообщает Zakon.kz.

Как формируется курс тенге?

Глава НБК напомнил, что с 2015 года Казахстан перешел на режим инфляционного таргетирования и свободно плавающего обменного курса.

"Это был принципиально важный шаг в сторону более гибкой, современной и устойчивой экономической модели. Это означает, что сейчас курс тенге формируется на валютном рынке под воздействием спроса и предложения, а также является отражением рыночных процессов в экономике, внутренних и внешних факторов. Раньше, когда валютный курс устанавливался государством, это приводило к резким, административным и одномоментным девальвациям", – написал Тимур Сулейменов в Facebook 25 июля 2025 года.

Почему сейчас курс под давлением?

Как отметил председатель Нацбанка, объем фискальных вливаний в экономику растет, объем денежной массы за год вырос на 18%. ВВП и производство товаров не успевает за ростом денежных агрегатов.

"Если объем вливаний в экономику растет быстрее, чем внутреннее производство, это приводит к росту импорта. В этом году предусмотрены значительные расходы, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты. В результате заключаются крупные контракты, и для освоения средств производятся закупки импортного оборудования, техники, комплектующих. Это формирует повышенный спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на курс тенге". Тимур Сулейменов

По его словам, со временем отечественное производство товаров догонит денежную массу, но для этого естественно нужно время.

"Поэтому в моменте экономике приходится прибегать к импорту". Тимур Сулейменов

Факторы, влияющие на курс тенге

Он пояснил, что Нацбанк условно делит факторы, которые влияют на курс тенге, на три основные категории:

Фундаментальные: мировые цены на нефть и другие экспортные товары, динамика валют основных торговых партнеров, глобальная конъюнктура и другие макроэкономические показатели. Рыночные: спрос и предложение на валюту со стороны бизнеса, населения и государства, импортные закупки, сезонные колебания (например, туристическая активность, выплаты дивидендов). Спекулятивные: операции участников рынка, которые обусловлены не реальными потребностями в валюте, а извлечением выгоды из краткосрочных колебаний курса. Подобные факторы могут значительно усиливать волатильность обменного курса без фундаментальной основы.

"На текущий момент фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценен. Спекулятивной активности мы не наблюдаем – ситуация стабильная и контролируемая". Тимур Сулейменов

Какие факторы формируют основное давление на курс сегодня?

Как подчеркнул глава НБК, основное давление на курс сегодня формируют именно рыночные факторы: активное освоение бюджетных средств, рост импортных закупок, а также сезонные выплаты дивидендов и туристический спрос

"Кто-то говорит, что нам нужно делать интервенции, стабилизировать курс. В этом есть правда, если курс волатилен и нестабилен под воздействием спекулятивных факторов. Если же курс движется вверх или вниз под воздействием рыночных или фундаментальных факторов, интервенции не помогут, а только навредят. Важно понимать, что неоправданные интервенции могут сыграть на руку именно спекулянтам, а не экономике в целом. Мы должны с умом распоряжаться национальными резервами". Тимур Сулейменов

Он заверил, что Нацбанк внимательно наблюдает за ситуацией на бирже и на межбанковском рынке и готов оперативно реагировать в случае резкой волатильности и спекулятивных операций.

"В результате прагматичной государственной политики мы накопили 52,2 млрд долларов международных резервов, которые позволят нам сгладить спекулятивные колебания". Тимур Сулейменов

25 июля 2025 года сообщалось, что доллар продолжает бить рекорды на торгах. По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 544,87 тенге, поднявшись еще на 2,79 тенге.