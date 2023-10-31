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Доллар подешевел на торгах 31 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 469,67 тенге, снизившись на 1,97 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,16 тенге (-0,26).

Курс евро установлен Нацбанком в 499,29 тенге, рубля – 5,07 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,5-473,5 тенге, евро – по 498,5-502,5 тенге, российские рубли – по 4,89-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 31 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,78%, до 87,02 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,80%, до 82,97 долларов за баррель.

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