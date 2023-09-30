Инвестиционное золото: стоит ли вкладывать деньги в драгоценный металл

Что такое инвестиционное золото, насколько золото интересно с точки зрения инвестирования, и стоит ли вкладывать деньги в драгоценный металл, Zakon.kz рассказали эксперты.

Также эксперты ответили на такие вопросы, как относительно прогнозов: будет ли золото дорожать в перспективе? Есть ли комиссионные при покупке/продаже инвестиционного золота? Что выгоднее, открыть металлический счет или купить золото в реальном выражении?

Прежде всего стоит отметить, что этот драгоценный металл ликвиден: на него наблюдается постоянный спрос и при желании этот актив можно быстро продать. Но заработать на инвестициях в золото достаточно сложно по причине ряда факторов, среди которых можно выделить колебания цен в случае долгосрочных вложений, большие спреды между ценами покупки-продажи металла.

Если проанализировать динамику цен на золото за пятидесятилетний период, то картина для инвесторов в золото получается привлекательной. Если в начале 1970-х годов стоимость тройской унции драгметалла составляла около 40 долларов, то к 2011 году она выросла до 1 900 долларов. Большую часть этого времени золото прирастало в цене невысокими темпами.

Фото: Газпромбанк Инвестиции

Инвестиционное золото представляет собой физическое золото, которое инвесторы, как правило, покупают для диверсификации портфеля и защиты своих активов от падения фондового рынка.

По словам ведущего аналитика Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазана Досова, инвестиции в золото вполне логичны, так как оно является одним из самых доступных защитных активов, инвестиции в который часто возрастают в периоды высокой инфляции, геополитической неопределенности и скачков курса.

"В то время как относительная легкость покупки–продажи золотых слитков определенно является преимуществом таковых вложений, нужно также понимать, что одномоментная разница между входом и выходом (покупка и сразу продажа) будет в убыток. То есть нужно учитывать горизонт подобных инвестиций. Для таких защитных активов, как золото – этот горизонт, как правило, существенно больше, чем, например, для акций. То есть, мы говорим о годах, а не месяцах. Например, с сентября 2018 года тенговая стоимость одного грамма золота выросла на 110%, но с сентября 2022 года – лишь на 15%. Таким образом, необходимость длительного горизонта инвестирования – очевидна". Рамазан Досов

По его словам, Нацбанк, к примеру, не регулирует процесс ценообразования по своим золотым слиткам и устанавливает цену на основании мировых, предоставляя возможность определять разницу между стоимостью покупки и продажи банкам и обменным пунктам. По состоянию на пятницу 29 сентября 2023 года стоимость одного грамма золота, покупаемого у Нацбанка РК, составил 29 527,96 тенге.

При этом при выборе между открытием металлического счета и инвестициями в физическое золото целесообразнее выбрать первый вариант, поскольку так можно избежать дополнительных расходов, связанных с хранением и защитой от кражи/утраты актива в дополнении с его более высокой ликвидностью.

Будущий спрос на золото и, соответственно, его цена будут во многом определяться объемами покупок Центробанками, промышленным использованием товара, рисками рецессии в мировой экономике и потенциальными "черными лебедями", которые повысят его значение как безопасного актива.

Инвестиции в золото имеют и другие плюсы. Финансовый эксперт Жанар Таланова отмечает, что золото считается защитным инструментом. То есть когда на фондовом рынке неопределенность или во времена экономических кризисов и нестабильности инвестиционное золото считается неким безопасным убежищем.

Причем вкладывать в золото можно как физически – инвестируя в золотые слитки, монеты, так и производные финансовые инструменты, паевые инвестиционные фонды, акции горнодобывающих компаний и биржевые фонды (ETF), которые связаны с золотом и тому подобное.

"В этом основной плюс золота – оно, как правило, вырастает в цене во времена кризиса. К тому же золото – есть золото и в связи со своей ограниченностью оно так или иначе всегда в цене. Из минусов то, что цена может расти очень долго, также сложности в хранении физического золота и в отличие от тех же акций, у вас не будет дивидендов, поэтому ваш единственный потенциальный доход зависит только от колебаний цен на золото". Жанар Таланова

Эксперт приводит интересное сравнение доходности от долгосрочного инвестирования в мерные слитки и инвестиционные монеты Национального Банка и в индекс Казахстанской фондовой биржи (КАSЕ) с октября 2007 года до августа 2021 года в одном из отчетов НБ РК. В нем совокупный среднегодовой темп роста индекса KASE – 0,21%, стоимости золота – 17,39% и стоимости серебра – 15,34%. Соответственно, в долгосрочной перспективе инвестирование в мерные слитки и инвестиционные монеты Национального Банка показывает более высокую доходность.

Фото: KASE

"Понятно, что если делать такое же сравнение с тем же S&P 500 будет другая картина, просто нужно помнить, что золото не так сильно подвержено волатильности. Как инструмент его лучше всего рассматривать в среднесрочной или даже долгосрочной перспективе и инвестиционное золото может быть частью разнообразного, дифференцированного портфеля. Кстати, в Казахстане инвестировать в физическое золото, а также в серебро можно покупая инвестиционные монеты из золота и серебра и золотых слитки аффинированного золота, выпускаемые Национальным Банком Казахстана". Жанар Таланова

Эксперт предупреждает: следует помнить, что это консервативные инструменты и зависят от стоимости золота на рынке. Вполне может быть такое, что вы купите инвестиционную монету на пике, а когда срочно понадобятся деньги, то сможете продать по цене золота на момент продажи, а она может быть ниже. Считается, что инвестиционное золото является самым простым инструментом инвестирования и не требует глубокого анализа и оценки рисков. Но любая инвестиция требует знаний и анализа рынка.