Сколько стоит купить золото в Казахстане: цены на слитки и где их продают

Золото во всем мире считается традиционным инструментом сбережения и инвестиций. Казахстанцы тоже охотно вкладывают деньги в драгоценный металл, покупая мерные слитки. Как обстоят дела на рынке золота в стране сегодня, выяснял Zakon.kz.

Оно дорожает не по дням, а по годам

Цена золота в Казахстане продолжает стабильно держаться выше 60 тыс. тенге за грамм. По данным Нацбанка, 4 сентября стоимость одного грамма составляет 64 989,43 тенге.

За последний год золото подорожало на 4,6%. Если смотреть на более длительный период, рост выглядит гораздо заметнее: за два года цена увеличилась на 62,5%.

Еще сильнее изменилась стоимость за долгий период. Так, 4 сентября 2021 года грамм золота стоил 24 880,53 тенге. За пять лет цена выросла примерно на 161,2%.

Однако цена грамма золота и стоимость готового слитка – не одно и то же. Покупателю придется учитывать разницу между рыночной стоимостью металла и ценой, по которой организация продает физическое золото.

Данные bullion-rates. Фото: Zakon.kz

Маленький слиток за немаленькие деньги

В Казахстане населению доступны мерные слитки аффинированного золота 999,9 пробы. Они выпускаются в пяти вариантах – по 5, 10, 20, 50 и 100 граммов.

По состоянию на 4 сентября 2026 года цены на мерные слитки у разных продавцов различаются:

5 граммов – 331 250-344 218 тенге.

10 граммов – 662 500-686 298 тенге.

20 граммов – 1 325 000-1 374 734 тенге.

50 граммов – 3 312 500-3 418 625 тенге.

100 граммов – 6 625 000-6 804 379 тенге.

Разница в цене зависит от конкретного банка или обменного пункта (цены были собраны с официальных сайтов организаций 4 сентября 2026 года – со временем они могут измениться вслед за котировками золота и внутренними ценами продавцов).

Получается, для покупки небольшого слитка потребуется уже несколько сотен тысяч тенге, а приобретение 100 граммов золота – это вложение почти в 7 млн тенге.

Золотая покупка с обратным билетом

Главная особенность физических слитков заключается в разнице между ценой покупки и обратного выкупа.

Средний спред на мерные золотые слитки в банках второго уровня и обменных пунктах составляет примерно 6-12%. То есть человек, который купил золото и практически сразу решил его продать, скорее всего, получит заметно меньше первоначально потраченной суммы.

Так, в крупной сети обменных пунктов Алматы 10-граммовый слиток продают сегодня за 665 500 тенге, а выкупают обратно за 625 500 тенге. Разница составляет 40 000 тенге, или около 6%.

При этом размер спреда зависит от конкретного банка или обменного пункта. Нацбанк указывает, что организации самостоятельно устанавливают цены на операции с золотом с учетом рыночных котировок, своей маржи, курса валют и других факторов.

Вот почему физическое золото рассчитано на сохранение средств и длительное владение, чем на быструю перепродажу.

Упаковка не просто упаковка

У каждого мерного слитка есть специальная защитная упаковка. Она одновременно защищает золото от повреждений и выполняет функцию сертификата качества.

На самом слитке предусмотрены защитные элементы – зеркальная поверхность, микротекст и рельефный гурт. Подлинность упаковки можно проверить с помощью ультрафиолетового света.

Особое значение имеет ее сохранность. Нацбанк рекомендует не вскрывать упаковку и хранить слиток в ней. При обратном выкупе состояние упаковки учитывается, а ее повреждение или вскрытие может повлиять на условия сделки.

Самые популярные слитки в Казахстане. Фото: Нацбанк РК

9 тонн золота на руках у казахстанцев

Интерес населения к физическому золоту заметно вырос за время существования программы с 2017 года. Всего за это время граждане купили 263 479 слитка, а их общий вес составил около 9 тонн. За 2025 год население с учетом обратного выкупа приобрело 40 799 мерных слитков общим весом 1,1 тонны.

Чаще всего казахстанцы выбирают слитки весом 10 граммов. На них приходится 26% общего объема продаж, или 67 833 слитка.

На втором месте – 5-граммовые слитки: 22%, или 57 847 штук. Далее идут 100-граммовые – 20%, 20-граммовые – 19% и 50-граммовые – 13%.

По регионам сильнее всего программа востребована в Алматы. На этот город в 2025 году пришлось 20 526 реализованных слитков, или 74% общего количества. В Астане было продано 1 650 слитков, в Шымкенте – 1 099.

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