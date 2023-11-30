Как используются пенсионные активы в Казахстане

На какие цели используются пенсии казахстанцев, как устроена структура портфеля пенсионные активов, и во что инвестируются пенсионные деньги, в материале Zakon.kz

Как устроена пенсионная система в Республике Казахстан интересует не только казахстанских пенсионеров, а также тех, кто приближается к этому возрасту, когда выйдет на заслуженный отдых. Все еще возникают вопросы в отношении реформы в пенсионной системе, которая была осуществлена в независимом Казахстане.

Главным образом они крутятся вокруг возраста выхода на пенсию, определении ее величины и условий, влияющих на размер. В тоже время общество особенно интересуется вопросом сохранения стоимости накоплений, поскольку на эту сферу также влияет инфляция (пенсионные накопления обесцениваются, как и остальные деньги в стране).

От того, как этот вопрос решается в стране, зависит настроение в обществе по отчислению пенсионных. В свою очередь вопросы по сохранению пенсионных накоплений порождают проблемы по инвестиционному управлению ими.

Для того, чтобы пенсионные накопления не испытывали влияния инфляции и не обесценивались они должны "работать", то есть использоваться в качестве инвестиций. Для этого государство применяет различные рыночные механизмы, в том числе и путем создания специализированных юридических лиц со 100% участием государства.

С 2013 года управлением пенсионных накоплений казахстанцев занимается АО "Единый Накопительный Пенсионный Фонд" (ЕНПФ). Фонд инвестирует вклады граждан в различные финансовые инструменты, что позволяет минимизировать воздействие инфляции.

В связи с этим, определенное внимание вызывает структура портфеля пенсионных активов АО "ЕНПФ".

Фото: Zakon.kz

Данные с сайта ЕНПФ позволяют исследовать изменения пенсионных активов в зависимости от позиций размещения на 01.10.2023 года. Полную картину увидеть невозможно в виду отсутствия по некоторым позициям информации.

Имеющиеся данные показывают, что не все вклады дали прирост в указанный период, а некоторые имеют даже отрицательное движение. Например, пенсионные активы направленные в ГЦБ РК дали прирост в 4,7% (где основным получателем является Минфин РК), а активы, направленные в ценные бумаги (акции и облигации) банков второго уровня РК выросли на 13,35%.

В тоже время пенсионные активы, размещенные на депозитах казахстанских банков дали прирост всего в 0,32%. Активы, размещенные по позиции ЦБ МФО показали увеличение в 4,12%, (это облигации Европейского банка Реконструкции и Развития, Евразийского банка развития и Азиатского банка развития).

Фото: Zakon.kz

Рисунок отражает процентное соотношение пенсионных активов, размещенных ЕНПФ в те или иные финансовые инструменты, которые, по его мнению, могли бы принести инвестиционный доход. И, действительно, разница между стоимостью на дату покупки финансового обязательства и текущей стоимостью подтверждает, что активы увеличились.

На рисунке также видно, что наибольшей долей размещенных активов обладают казахстанские государственные ценные бумаги, то есть Республика Казахстан является на 47% пользователем пенсионных активов, далее, на втором месте с 17% пенсионных активов расположились казахстанские банки второго уровня; на третьем месте с 16% пенсионных активов ЕНПФ находятся правительства иностранных государств, обозначенные здесь как "ЦБ иностранных государств". И, наконец, на четвертом месте, с внушительными 13% оказываются внешние активы, по которым информация не раскрывается.

Учитывая тот факт, что пенсионные активы ЕНПФ выступают в форме инвестиционного капитала, то в основном ими пользуются правительство РК и казахстанские банки второго уровня. Эти средства направляются для развития казахстанской экономики. Вместе с таким использованием ЕНПФ также вкладывает пенсионные активы в облигации иностранных правительств.

Фото: Zakon.kz

По совокупным данным таблицы можно отметить, что в целом стоимость размещенных пенсионных активов в иностранные правительства сократилась на 1,58%. Если рассматривать детально и выбирать изменение стоимости, то лидером среди тех стран, где выросла стоимость казахстанских активов является Правительство Бразилии (рост стоимости составил 37,19%), затем следует Правительство Польши (рост стоимости составил 16,43%), а среди тех, где стоимость уменьшилась – РФ (снижение составило 25,55%), затем следует Правительство Республики Колумбия (представлено уменьшение в 16,18%).

Основным иностранным государством, где размещаются казахстанские пенсионные активы является США (рост стоимости пенсионных активов – 0,53%).

Фото: Zakon.kz

Пятерка основных стран, куда размещает ЕНПФ пенсионные активы, является Правительство США – 63%, Правительство Республики Индонезия –7%, Правительство Мексиканские Соединенные Штаты – 5%, Правительство Катара – 4%, Правительство Республики Колумбия – 3%, остальные страны – 18%.