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Доллар еще немного подешевел на торгах 12 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 475,78 тенге, снизившись на 1 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня подешевел и составил 65,17 тенге (-0,27).

Курс евро установлен Нацбанком в 505,53 тенге, рубля – 4,78 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,9-478,1 тенге, евро – по 505-508 тенге, российские рубли – по 4,85-5,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 12 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,99% и составила 86,67 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,72%, до 84,09 долларов за баррель.

Лариса Черненко
KASE Курс валют
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