Как получить страховую выплату, если вас обокрали или затопили

Бытовые кражи, подтопления соседями и другие непредвиденные ситуации – это то, с чем сталкиваются многие казахстанцы. Как можно возместить ущерб от таких событий с помощью страховки и в каких случаях нельзя получить деньги, Zakon.kz рассказали страховщики.

От риска квартирной или домовой кражи не защищен никто, так же как и от затопления, пожаров и других ситуаций, которые могут причинить вред жилищу. Однако жилищная страховка может дать возможность получить финансовое возмещение, если вы столкнулись с такими не очень приятными обстоятельствами. Но здесь следует учитывать многие нюансы.

Что делать при риске квартирной кражи?

По словам Юрия Славкина, исполнительного директора СК "Евразия", кража имущества из квартиры и прорыв водопровода – два разных риска, которые требуют разного алгоритма действий от владельца застрахованного имущества.

Например, в случае кражи владельцу квартиры необходимо вызвать сотрудников полиции и оформить происшествие с указанием всего украденного и поврежденного.

После чего следует обратиться в страховую компанию с заявлением о страховом случае, на основании которого будет определен размер ущерба и осуществлена страховая выплата в соответствии с условиями договора страхования.

При этом, если риск квартирной кражи в вашем районе высок, страховщик рекомендует застраховать как недвижимое, так и движимое имущество, в том числе мебель, технику, предметы роскоши.

"Страховщики данный риск на профессиональном жаргоне именуют как "противоправные действия третьих лиц", к которым также может относиться вандализм без кражи". Юрий Славкин

В СК "Аманат" говорят, что помимо немедленного обращения в правоохранительные органы нужно поторопиться и с обращением в страховую компанию. Заявление с подробным описанием произошедшего необходимо предоставить в течение трех рабочих дней.

"Важно отметить, что обратиться в страховую компанию следует в течение трех рабочих дней, при этом это можно сделать параллельно с контактом компетентных органов. Оценку ущерба первоначально назначает страховая компания после предоставления правоустанавливающих документов". СК "Аманат"

Также нужно обеспечить представителю страховой компании возможность провести осмотр и оценку поврежденного имущества и предоставить правоустанавливающие или подтверждающие документы в страховую компанию.

Что делать при затоплении квартиры?

Председатель правления АО "СК "НОМАД Иншуранс" Даурен Иманжанов говорит, что при любом происшествии нужно по возможности сохранить все так, как есть, до приезда уполномоченных органов.

"Если это кража – полиции, если затопление – жилищной организации. Кроме этого необходимо позвонить в страховую компанию и вызвать домой аварийного комиссара, чтобы он тоже все осмотрел и зафиксировал. Затем клиент должен приехать в страховую компанию и написать заявление о страховом случае, приложив пакет документов: договор страхования, свидетельство о праве собственности на недвижимость, если там было движимое имущество, то необходим список с подтверждающими документами, заключение уполномоченных органов – полиции, если это была кража, пожарной службы, если пожар или КСК, если квартиру залило". Даурен Иманжанов

Обращение в КСК или ОСИ является обязательным, если квартиру затопили соседи или произошла утечка, говорят страховщики. Также важно учитывать еще один момент.

"Если клиент застраховал только свою квартиру и затопил соседей, при этом его имущество не пострадало, страховка может не сработать. Но он может оформить дополнительно к своей страховке страхование перед соседями, включив такие риски, как затопление, взрыв или пожар". Даурен Иманжанов

В каких ситуациях страховая компания может отказать в выплате?

В СК "Аманат" отметили, что компания может отказать в страховой выплате, если это не страховой случай, указанный в договоре, или ущерб меньше, чем установленная франшиза. Если пострадавший несвоевременно уведомил страховщика, то в выплате также может быть отказано. Такой же сценарий возможен при отсутствии полного набора документов, включая официальные документы от компетентных органов.

По словам Юрия Славкина, в каждом договоре есть исключения из страховых случаев, за рамки которых страховая компания не может выйти. Поэтому обращать внимание необходимо на все условия, на перечень страховых случаев, условия франшизы, условия пропорциональности, и условия, исключающие выплату.

Также клиенту будет отказано в выплате, если его уличат в попытке намеренного создания страхового случая, например, в поджоге, говорит Даурен Иманжанов.

"Как правило, все указано в условиях договора страхования. В частности, и по этой причине рекомендуем всем внимательно изучать подписываемые договора". Даурен Иманжанов

Сумма ущерба и размер выплаты

Оценивается ущерб, по данным страховых компаний, оценщиками, которые производят расчет ущерба в соответствии с методикой оценочной деятельности. Максимальная сумма выплаты – это та сумма, на которую застрахован объект.

По словам Юрия Славкина, необходимо обращать внимание на действительную стоимость объекта и страховую сумму, так как если страховая сумма будет ниже, то и выплата будет осуществлена пропорционально причиненному ущербу.

"При затоплении они учитывают процент износа отделки квартиры или дома, текущие цены на отделочные материалы и формируют отчет, указывая, какая сумма нужна для восстановления жилья. Если это была кража, допустим, телевизора, при заключении договора клиент называет его примерную стоимость. Это и будет страховая сумма телевизора. Когда наступает страховой случай, при выплате ущерба учитывается процент амортизации". Даурен Иманжанов

В СК "Аманат" пояснили, что при повреждении имущества размер страховой выплаты определяется страховщиком, исходя из стоимости восстановления поврежденного имущества или суммы необходимых затрат по ремонту его отдельных частей, за вычетом суммы франшизы, в рамках утвержденных лимитов. Но если произошла кража имущества, страховая выплата осуществляется в пределах установленных договором лимитов.

Что касается стоимости жилищных страховок, то они могут быть как фиксированными, так и рассчитываться индивидуально для каждого клиента. Самые бюджетные или стандартные страховки могут обойтись буквально в пару сотен тенге в день. Не слишком большая сумма для того, чтобы обезопасить себя от лишних трат и беспокойства.