Курс доллара немного снизился на торгах 20 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 479,06 тенге, снизившись на 0,40 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 65,35 тенге (-0,01).

Курс евро установлен Нацбанком в 505,48 тенге, рубля – 4,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,3-480,3 тенге, евро – по 506,5-509,5 тенге, российские рубли – по 4,85-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 20 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,01% и составила 93,31 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 1,15%, до 89,39 долларов за баррель.