Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 6 октября 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,44 тенге, евро – 501,6 тенге, рубля – 4,79 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,82 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,5 тенге тенге, продажи – 480,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 503,5 тенге, продажи – 507,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,69 тенге, продажи – 4,89 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,73 тенге, продажи – 4,8 тенге. Читайте также Что повлияло на падение стоимости нефти на этой неделе

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