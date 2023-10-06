Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,44 тенге, евро – 501,6 тенге, рубля – 4,79 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,67 тенге, продажи – 4,82 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477,5 тенге тенге, продажи – 480,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 503,5 тенге, продажи – 507,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,69 тенге, продажи – 4,89 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,73 тенге, продажи – 4,8 тенге.
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