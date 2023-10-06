Курс доллара еще вырос на торгах 6 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 478,43 тенге, поднявшись на 0,84 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае. На предпраздничных торгах средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,88 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в 501,6 тенге, рубля – 4,79 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,5-480,3 тенге, евро – по 503,5-508 тенге, российские рубли – по 4,71-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 6 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,21% и составила 84,25 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,34%, до 82,59 долларов за баррель.