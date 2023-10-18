Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара еще вырос на торгах 18 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,99 тенге, поднявшись еще на 0,59 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня тажке подрос до 65,45 тенге (+0,23).

Курс евро установлен Нацбанком в 503,5 тенге, рубля – 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,7-478,9 тенге, евро – по 503,5-506,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 18 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала на 1,65%, до 91,39 долларов за баррель.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,93%, до 88,34 долларов за баррель.

Читайте также

Прогрессивный ИПН на депозиты хотят ввести в Казахстане
Прогрессивный ИПН на депозиты хотят ввести в Казахстане
Дефицит госбюджета: за восемь месяцев расходы превысили доходы на 1,9 млрд тенге
Дефицит госбюджета: за восемь месяцев расходы превысили доходы на 1,9 млрд тенге
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалка после победного матча Казахстан-Финляндия
Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалке после победного матча Казахстан – Финляндия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления