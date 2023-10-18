Курс доллара еще вырос на торгах 18 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,99 тенге, поднявшись еще на 0,59 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня тажке подрос до 65,45 тенге (+0,23).

Курс евро установлен Нацбанком в 503,5 тенге, рубля – 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,7-478,9 тенге, евро – по 503,5-506,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 18 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала на 1,65%, до 91,39 долларов за баррель.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,93%, до 88,34 долларов за баррель.