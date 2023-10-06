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Уплата единого платежа и соцотчислений будет производиться в новом формате

Уплата единого платежа и соцотчислений будет производиться в новом формате Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в приказ от 31 мая 2016 года "Об утверждении форм информации о перечисленных суммах социальных отчислений за участников системы обязательного социального страхования и заявки для ее получения", сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с внедрением международного стандарта ISO 20022 в платежные системы Казахстана вносятся изменения в:

  • Правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.
  • Правила исчисления и уплаты социальных отчислений в ГФСС и взысканий по ним.

В рамках проекта предусмотрены поправки в порядок проведения платежей по уплате сумм единого платежа и социальных отчислений.

В частности, говорится, что плательщики единого платежа производят его уплату не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, общей суммой через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации с указанием месяца, за который перечисляется такой единый платеж.

При этом в платежных поручениях в электронном формате, формируемых банками-отправителями, период, за который уплачиваются социальные отчисления или пени, указывается в соответствующем поле "PERIOD" в формате "ММГГГГ"."

Уплата плательщиками задолженности по единому платежу или пени за несвоевременную или неполную уплату единого платежа производится за период (месяц (месяцы), год (годы) электронными платежными поручениями, с приложением списка работников.

Все изменения можно посмотреть в проекте приказа, который размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 октября 2023 года.

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