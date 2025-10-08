Новая ставка соцотчислений для самозанятых: утверждены правила уплаты с 2026 года

Министерство труда и социальной защиты приказом от 30 сентября 2025 года внесло изменения в Правила исчисления и уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 января 2026 года вводится в действие новое понятие:

плательщик социальных отчислений – работодатель, индивидуальный предприниматель, в том числе крестьянское или фермерское хозяйство, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим для самозанятых, предусмотренный Налоговым кодексом РК, лицо, занимающееся частной практикой, осуществляющие исчисление и уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, в том числе налоговые агенты, осуществляющие уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).

В качестве плательщика социальных отчислений также признаются местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам, а также оператор интернет-платформы, уплачивающий социальные отчисления за лиц.

Вместе с тем в правила добавлено, что ставка социальных отчислений, подлежащих уплате физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых, устанавливается в размере 1% от объекта исчисления социальных отчислений.

Указывается, что если объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика за календарный месяц менее минимального размера заработной платы, то социальные отчисления исчисляются, уплачиваются, исходя из минимального размера заработной платы.

Действие данного пункта не распространяется на доходы:

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых;

физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ или мобильных приложений платформенной занятости;

физических лиц, получающих доходы по заключенным с налоговыми агентами договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), в том числе работающих в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Казахстане;

работников, с которых исчисляется единый платеж;

индивидуальных помощников, выплачиваемых им местными исполнительными органами и иными юридическими лицами.

Объектом исчисления социальных отчислений для работников и лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), в том числе осуществляющих трудовую деятельность в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК, являются расходы работодателя в виде:

дохода работника, подлежащего налогообложению у источника выплаты, начисленного за налоговый период, минус обязательные пенсионные взносы за налоговый период минус доход, на который уменьшается доход, подлежащий налогообложению у источника выплаты, за налоговый период.

В расходы работодателя включается денежное содержание военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов.

Объектом исчисления социальных отчислений физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), является:

сумма дохода физического лица по договору гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг), подлежащего налогообложению у источника выплаты, начисленного за налоговый период, минус обязательные пенсионные взносы за налоговый период минус доход, на который уменьшается доход, подлежащий налогообложению у источника выплаты, за налоговый период.

При этом ежемесячный объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы.

Исчисление, удержание и перечисление в Фонд социальных отчислений физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, осуществляются плательщиками за счет доходов таких физических лиц.

Указывается, что если лицо получает доходы от выполнения работ (оказания услуг) по двум и более договорам гражданско-правового характера, заключенным с одним и тем же плательщиком, то ограничение, установленное пунктом 7 правил (Ежемесячный объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика не должен превышать семикратный минимальный размер заработной платы), применяется к общему полученному доходу.

При получении физическим лицом дохода по договорам гражданско-правового характера от плательщика, одновременно являющегося его работодателем, ограничение, установленное пунктом 7 правил, применяется к общему доходу, полученному от одного плательщика.

При этом указанное выше ограничение применяется в первую очередь к доходу, полученному от работодателя.

Также правила дополнены пунктом о том, что объектом исчисления социальных отчислений для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, является доход, полученный ими за отчетный месяц осуществления деятельности в рамках данного режима.

При этом доход, принимаемый для исчисления социальных отчислений, в месяц не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы и порог, установленный для применения специального налогового режима для самозанятых Налоговым кодексом.

Объектом исчисления единого платежа является доход работника.

Исчисление и уплата социальных отчислений, входящих в состав единого платежа, производится за счет средств плательщика единого платежа.

Объектом исчисления социальных отчислений для индивидуальных помощников является доход, выплачиваемый им местными исполнительными органами и иными юридическими лицами.

Также говорится, что при исчислении социальных отчислений суммы, исчисленные в тиынах, округляются до 1 тенге, независимо от суммы тиынов.

Социальные отчисления в фонд не уплачиваются с доходов, которые в целях налогообложения не рассматриваются в качестве дохода физического лица, за исключением дохода индивидуального помощника, оказывающего социальные услуги лицу с инвалидностью первой группы, имеющему затруднение в передвижении.

Действие данного пункта не распространяется на доходы работников, с которых исчисляется единый платеж.

Кроме того, в правила добавлено, что уплата социальных отчислений лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых, может осуществляться за текущий и последующие месяцы календарного года, и производится не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.

При этом задолженность по социальным отчислениям или пени за их несвоевременную или неполную уплату исчисляется и уплачивается с дохода за период получения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги на основании чеков специального мобильного приложения.

Вместе с тем уточняется, что при непогашении задолженности по социальным отчислениям и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений орган государственных доходов производит приостановление расходных операций плательщика:

по банковским счетам – в пределах суммы задолженности по социальным отчислениям;

– в пределах суммы задолженности по социальным отчислениям; по кассе – по всем расходным операциям наличных денег в кассе, кроме операций по уплате и сдаче наличных денег в банк второго уровня или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, для последующего их перечисления в счет уплаты социальных отчислений, пеней, начисленных за их несвоевременную уплату по истечении 10 рабочих дней со дня вручения ему уведомления.

По распоряжению органов государственных доходов банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, приостанавливают расходные операции по банковским счетам плательщиков кроме:

операций по уплате налогов и платежей в бюджет, таможенных платежей, социальных платежей, пени, начисленных за их несвоевременную уплату, а также штрафов, подлежащих внесению в бюджет;

изъятия денег:

по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований по взысканию алиментов;

по исполнительным документам, предусматривающим изъятие денег для расчетов с лицами, работающими по трудовому договору, по выплате выходных пособий и оплате труда, по выплате вознаграждения по авторскому договору, обязательствам клиента по перечислению социальных платежей, а также по исполнительным документам о взыскании в доход государства;

по погашению налоговой задолженности, задолженности по таможенным платежам, налогам и пени, задолженности по социальным платежам.

Поправки в правила вступают в действие с 1 января 2026 года.