Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 октября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 478,35 тенге, поднявшись на 0,76 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро вырос до 504,92 тенге (+2,29).

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 4,75 тенге (-0,04).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае. На предпраздничных торгах средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,3-479,9 тенге, евро – по 503-507,5 тенге, российские рубли – по 4,73-4,93 тенге.

