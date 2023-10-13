Курсы валют на выходные дни: 14 и 15 октября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 476,98 тенге, поднявшись на 1,13 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро снизился до 503,54 тенге (-2,72).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,90 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 65,27 тенге (+0,10).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,1-479,3 тенге, евро – по 500,5-504,5 тенге, российские рубли – по 4,81-4,97 тенге.
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