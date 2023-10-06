Что повлияло на падение стоимости нефти на этой неделе

На нынешней неделе стоимость барреля нефти марки Brent снизилась с 90 до 84 долларов за баррель. Что повлияло на снижение стоимости нефти, Zakon.kz рассказали аналитики.

В понедельник, 2 октября, бочка нефти марки Brent стоила 90,71 доллара, увеличившись в цене во вторник до 90,92 доллара. В среду стоимость барреля упала сразу до 85,81 доллара, в четверг произошло снижение до 84,28 доллара. В пятницу цена на нефть немного подросла до 84,39.

Аналитики указывают на несколько факторов, повлиявших на нынешнее падение нефтяных котировок.

Стали меньше потреблять

Аналитик ФГ "Финам" Оксана Лукичева считает, что основной причиной снижения нефтяных цен стали прозвучавшие в еженедельном отчете Министерства энергетики США данные о росте запасов бензина в Штатах, что свидетельствует об уменьшении его потребления. В ведомстве сообщили, что товарные запасы бензина выросли на 6,48 млн баррелей и составили 226,98 млн, при этом эксперты прогнозировали уменьшение запасов бензина на 300 тыс. баррелей. В свою очередь коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе стали меньше на 2,22 млн баррелей и составили 414,06 млн баррелей.

"Это свидетельствует о снижающемся потреблении как в США, так, вероятно, и в других регионах. Причин снижения несколько – сезонность, профилактика на НПЗ, начинающиеся проблемы с темпами роста мировой экономики из–за высоких банковских ставок". Аналитик ФГ "Финам" Оксана Лукичева

По словам Оксаны Лукичевой, текущее снижение цен отражает снижение потребления нефти в мире, начиная с сентября 2023 года. В этом месяце завершился высокий автомобильный сезон, а НПЗ Северного полушария приступили к осенним профилактическим работам. Рост цен с июля по сентябрь составил около 27%, что уже отразилось на конечном потребителе, очень чутко реагирующем на рост расходов, это также вылилось в увеличение темпов инфляции. В результате потребление сырой нефти в октябре может сократиться примерно на 4,3% к рекордному уровню в августе.

Директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев отмечает, что нефтяным котировкам не помогло даже недельное снижение запасов сырой нефти в США.

"Цены на нефть начали снижение и с максимумов выше 96 долларов уже падают до 84. Не помогло даже недельное уменьшение запасов сырой нефти в США. Как я уже отмечал ранее, котировки выросли преждевременно и слишком сильно". Мурат Кастаев

Эксперт считает, что до нынешнего падения цены разогревались на спекулятивном спросе и ожиданиях, что ФРС завершил цикл повышения ставок и впереди будет понижение, следовательно, ослабление доллара США и рост сырьевых цен, выраженных в американской валюте. Однако инфляция в Штатах все еще остается высокой, и сохраняется риски как минимум "мягкой посадки" крупнейшей экономики мира, а как максимум – и вовсе рецессии.

Китайский фактор

Повлияла на нефтяные цены и непростая экономическая ситуация в Китае. По мнению Мурата Кастаева, КНР, многие годы выступающая локомотивом спроса на нефть, растет сегодня нестабильно и неустойчиво.

"Несмотря на то, что меры поддержки экономических властей КНР позволили относительно стабилизировать экономику и снять остроту проблем, фундаментальные проблемы во второй экономике мира сохраняются, а оптимизм рынков относительно Поднебесной тоже был необоснованным и преждевременным". Мурат Кастаев

Дополнительным негативом по Китаю стали показатели PMI Caixin за сентябрь, которые оказались хуже прогнозов и вплотную подошли к зоне спада, а также снижение Международным валютным фондом прогноза роста ВВП КНР в этом и следующем годах.

Мурат Кастаев также подчеркнул, что высокие цены на нефть могут придать новый импульс глобальной инфляции, что замедлило бы темп снижения ставок мировыми центробанками и подавляло бы экономический рост. Сейчас инвесторы считают, что высокие ставки в мире будут сохраняться дольше, а значит, ускорения экономического роста и потребления нефти пока ожидать рано.

Новые поставки

Из других факторов в пользу снижения стоимости нефти Мурат Кастаев назвал ожидаемое к 2024 году в Канаде увеличение добычи "черного золота" на 600 тысяч баррелей в день.

"Высокие цены на энергоносители подстегнули инвестиции канадских нефтепроизводителей в расширение добычи. Растет добыча и в Венесуэле, где США несколько смягчают ограничения, пытаясь ослабить рост цен, потому что высокая стоимость нефти невыгодны администрации Байдена в преддверие президентских выборов в следующем году". Мурат Кастаев

В свою очередь Оксана Лукичева рассказала о продолжающемся влиянии на нефтяные котировки закрытие экспорта нефтепродуктов из России.

"Остановка импорта нефтепродуктов из России привела к переключению европейских потребителей на поставки из Бразилии, Турции, стран Северной и Западной Африки, Ближнего Востока и Азии. Поставки топлива с этих рынков могут стать дефицитными в связи с эмбарго на российскую нефть, что может вызвать рост цен на внутреннем европейском рынке и понизит европейский спрос в IV квартале 2023 года", – предположила аналитик.

ОПЕК уполномочен заявить

Поддержку рынку нефти также не смогли оказать итоги встречи ОПЕК+, на которой было принято решение сохранить текущую добычу. Кроме того, Саудовская Аравия и Россия подтвердили продолжение добровольного сокращения до конца года.

"До заседания по рынку ходили слухи, что саудовцы готовы даже нарастить добычу, снизив лимит своего сокращения. Однако это не вдохновило рынки, так как сейчас проблема вновь сместилась на сторону спроса, а не предложения. Поэтому новости о рестарте поставок нефти в Турцию из Иракского Курдистана выступили дополнительным раздражителем для и так перегретых цен". Мурат Кастаев

По мнению Оксаны Лукичевой, решение ОПЕК+ сохранить нынешние условия добровольного сокращения добычи говорят о большой неуверенности членов организации относительно будущего спроса на энергоносители.

"Именно это считывает рынок, показывая умеренно негативную реакцию в ответ на новости от ОПЕК+. Саудовская Аравия и Россия оставили возможность пересмотра размера добычи в ноябре, и вероятно, смогут увеличить размер сокращения, если понадобится. Ситуация в мире развивается стремительно, риски рецессии становятся все очевиднее, и баланс рынка нефти может потребовать корректировки". Оксана Лукичева

Что ждать Казахстану?

Мурат Кастаев отмечает, что для экономики Казахстана текущие цены на нефть благоприятны, потому что именно этот уровень был заложен в прогнозе государственного бюджета. Сейчас состояние государственных финансов страны хорошее, однако его тревожит слишком быстрый рост импорта, который негативно повлияет на торговый и платежный баланс по итогам года.

Аналитик "Финам" Александр Потавин подчеркнул, что, начиная с середины лета, на казахстанских энергетических объектах случаются внештатные ситуации, влияющие на работу нефтедобывающих предприятий. Из-за этого Министерство энергетики страны изменило прогноз добычи нефти на 2023 год, снизив его до 89 млн тонн.

До этого нефтедобыча прогнозировалась на уровне 90,5 млн тонн. Между тем аналитик считает, что в IV квартале этого года цены на нефть могут торговаться на повышенных уровнях из-за того, что страны ОПЕК пытаются создать искусственный дефицит нефти в мире.