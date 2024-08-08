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Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения в начале недели

нефть, цены, изменение, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 13:11 Фото: Freepik
Что происходит с ценой на нефть марки Brent на текущей неделе и отражается ли это на курсе нацвалюты, в материале Zakon.kz.

Цена на нефть марки Brent стала восстанавливаться после падения ниже 76 долларов США в начале недели. Эксперты отмечали, что это самое низкое ценовое значение за семь месяцев.

Как отмечала аналитик Анна Бодрова, на рынок продолжали давить растущие опасения по поводу потенциальной рецессии в США и слабый спрос со стороны Китая.

"Опубликованные данные API показали, что запасы сырой нефти в США выросли на 0,18 млн баррелей. Это первый раз за пять недель, когда показатель подрос. Тем не менее, он вышел ниже рыночных ожиданий, которые предполагали расширение на 0,85 млн баррелей". Анна Бодрова

Тем не менее в среду нефть частично восстановилась после понижения. Однако по сравнению с уровнями прошлой недели она все еще значительно дешевле.

нефть, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 13:11

Фото: investing

По данным аналитиков Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), котировки нефти Brent увеличились до 78,6 доллара США за баррель (+2,8%).

"Поддержку рынку оказали новости о продолжающемся шестую неделю подряд падении коммерческих запасов нефти в США. По данным американского Минэнерго, их уменьшение на прошлой неделе составило 3,7 млн баррелей против ожидаемых 0,4 млн. Причем это происходило на фоне повышения объемов добычи нефти в стране – на 100 тыс. баррелей в сутки до рекордных 13,4 млн б/с по итогам прошлой недели". АФК

Кроме этого, глобальный спрос на нефть продолжает поддерживать напряженная ситуация на Ближнем Востоке, тогда как предложение ограничивается квотами ОПЕК+ и форс-мажорными обстоятельствами в странах-производителях.

Динамика тенге

Курсу национальной валюты Казахстана на биржевых торгах в среду также удалось весьма уверенно укрепиться до 475,91 тенге за доллар после роста до 478,97 тенге днем ранее. Однако аналитики не связывают усиление позиций тенге с ростом цены на Brent.

"Подобная динамика могла, в основном, объясняться ситуацией на локальном валютном рынке, так как внешний фон оставался нейтральным (рост нефтяных котировок компенсировался ростом индекса доллара США). Из значимых факторов, оказывающих влияние на курс тенге, можно выделить подготовку казахстанских экспортеров к налоговому периоду, а также увеличение августовского объема нетто-продаж инвалюты Нацбанком (530-600 млн долларов против июльских 346 млн)". АФК

Анна Бодрова добавила, что тенге приходит в равновесие, хотя ситуация с ликвидностью выглядит неоднозначной. По оценкам эксперта, в 2024 году импорт в Казахстане сохраняется слабым и может подрасти. Кроме того, сейчас есть основания для сезонного спроса на иностранную валюту.

Что касается прогнозов, то ожидается, что в четверг доллар США останется в коридоре 473-477 тенге, евро – 515-525 тенге, рубль – 5,50-5,58 тенге, китайский юань – 65-67 тенге.

Ранее Zakon.kz представил средневзвешенные курсы покупки и продажи валют в обменниках Казахстана на 8 августа.

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