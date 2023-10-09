Сколько стоит война: как палестино-израильский конфликт отразится на экономике Казахстана

Долго тлеющий и обострившийся в минувшие выходные военный палестино-израильский конфликт приковал к происходящему на Ближнем Востоке внимание всего мира. Как эта война отразится на казахстанской экономике, рассказали Zakon.kz экономисты.

Эксперты отмечают, что в настоящее время новая война между Израилем и Палестиной не угрожает глобальному экономическому росту. Но в случае ее расширения списка участников конфликта, ожидать можно всяких последствий.

"Я думаю, что эта война на нас сильно не отразится. Но сегодня никто не может сказать, остановится ли этот конфликт или выйдет за пределы Израиля, подключатся ли другие страны. Если этот "пожар" прикинется на весь Ближний Восток, то конечно последствия могут быть непредсказуемыми, причем не только в политическом плане, но и в экономическом. Но в целом, по моим наблюдениям, пока реакцию стран Ближнего Востока вполне адекватная и сдержанная", – говорит Тимур Айсуатов, руководитель исследовательского агентства DAMU Research Group

Эксперт также напомнил, что любая война – это, прежде всего экономика. И конечно это очень дорогие затраты, причем не только в финансовом плане.

"Еще Ленин говорил, что политика – есть концентрированное выражение экономики. Но сегодня очень сложно определить, в чьих интересах ведется эта война". Тимур Айсуатов

В свою очередь эксперт института инновационной экономики, профессора КазНУ им.Аль-Фараби Магбат Спанов также отмечает, что следует обратить внимание в корень проблемы.

"Кому это выгодно и кому не выгодно? Очевидно, что таким странам, которые напрямую участвуют в конфликте – это не выгодно. ХАМАС финансируется через различные организации, в том числе США, ООН. Скорее всего, Израиль очень много денег будет тратить на вооружение, на решение вопросов связанных с военной логистикой. Это прямые затраты. ХАМАС скорее всего тоже будет тратить финансовые средства и силы. Но возможно они будут получать какое-то дополнительное финансирование". Магбат Спанов

Также эксперты отмечают, что войны имеют скрытую цену: сдерживают развитие бизнеса, туризма, межстрановой торговли, ведут к потерям человеческого капитала и приводят к оттоку инвесторов.

Эксперты обратили внимание и на то, что во время войны люди и целые отрасли экономики лишаются своих доходов. К примеру, 50-дневная война в Секторе Газа, самая крупная с 2009 года, привела к тому, что Израиль недосчитался каждого четвертого туриста и более полумиллиарда выручки. А туризм является одной из важных составляющих бюджета этой страны.

"Многие экспортно-импортные поставки, скорее всего, приостановятся, потому что все логистические пути будут находиться под возможным обстрелом. Так или иначе, мир будет чувствовать влияние конфликта, учитывая, что это второй по масштабу конфликт в данный момент. Еще одним важным и негативным моментом является то, что уже погибло очень много людей, а это всегда приводит к дальнейшей эскалации". Магбат Спанов

Рынок нефти может лихорадить

Экономист также полагает, что новый палестино-израильский конфликт может оказать серьезное влияние на сырьевые цены, и в частности на стоимость барреля нефти. По словам Магбата Спанова, последствия для мировых рынков, возможно, будет зависеть от распространения конфликта на другие регионы Ближнего Востока. Иран, сторонник ХАМАС, будучи крупным производителем нефти, может играть ключевую роль в этой ситуации, считает экономист.

"Здесь надо понимать, что когда идут боевые действия, там никогда не бывает "правых" и "левых" и всегда в корне лежат какие-то исторические или экономические причины. Другой вопрос, что этот конфликт дает таким нефтедобывающим странам. Как бы цинично это ни звучало, но таким странам этот конфликт выгоден, потому что поднимутся мировые цены на нефть". Магбат Спанов

Он также отметил, что для государств не участвующих в конфликте также важно насколько близко к ним ведутся боевые действия.

"Это важно, потому что если близко, то это опасно и могут быть очень серьезные и страшные последствия, к примеру такие как теневая поставка оружия, возникновения каких-то ячеек, как это происходит на Украине". Магбат Спанов

Что происходит на финансовых рынках сегодня?

После резкого обострения напряженности между Палестиной и Израилем, Банк Израиля, утром 9 октября, сообщил о намерении продать 30 млрд долларов в рамках программы поддержки рынков на фоне эскалации конфликта. Согласно заявлению центробанка, он также продлить до 15 млрд долларов механизм свопов для сглаживания волатильности обменного курса шекеля и обеспечения необходимой ликвидности.

Получив поддержку центробанка на 45 млрд долларов израильский шекель резко поднялся в цене и на данный момент торгуется по 3,91 за доллар.

Фото: Investing.com

Это первая интервенция центрального банка Израиля за последние два года и первая продажа долларов.

По словам экспертов, сегодня сложно с точностью прогнозировать какой урон будет нанесен и как повлияет конфликт на финансовую сторону противоборствующих стран. Очевидно лишь то, что расходы на вооружение, спецтехнику, армию, восстановление разрушенного, оцениваются в миллиарды долларов. Еще больше, отмечают экономисты, составляет упущенная вследствие войны экономическая выгода и потери человеческого капитала.

Также отметим, что начиная с 1947 года с момента принятия Генеральной ассамблеи резолюции 181 (II), которая стала известна как резолюция ООН о разделе Палестины, палестинско-израильский конфликт длится почти 76 лет.