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Главное к утру: запуск газопровода, эвакуация казахстанцев из Израиля из-за эскалации конфликта с Палестиной

Главное к утру: запуск газопровода, эвакуация казахстанцев из Израиля из-за эскалация конфликта с Палестиной Фото: Freepic, Zakon.kz, Тwitter/NBCNews
Токаев принял участие в запуске газопровода из России в Узбекистан, который пролегает в Казахстане. Казахстан начал эвакуацию граждан из Израиля из-за обострения конфликта с Палестиной, который премьер страны назвал "войной", сообщает Zakon.kz.

Запуск газопровода

Касым-Жомарт Токаев 7 октября принял участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественном мероприятии приняли участие также Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

О том, насколько это экономически выгодно Казахстану новый газовый поток, проходящий через страну, рассказал эксперт в нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов.

Эскалация конфликта и эвакуация казахстанцев

7 октября вечером Air Astana заявила, что предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве. Посольство Казахстана в Израиле опубликовало номер горячей линии.

Эвакуацию казахстанцев начали на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, который обострился утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле в результате обстрелов со стороны Палестины выросло до 300 человек, пострадавшими считаются 1,5 тысячи человек. В Палестине погибло более 350 человек, ранения получили 1750.

Ряд стран выступили с осуждением ракетных ударов со стороны движения ХАМАС и выступили в поддержку права Израиля защищаться от актов терроризма.

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