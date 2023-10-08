Главное к утру: запуск газопровода, эвакуация казахстанцев из Израиля из-за эскалации конфликта с Палестиной
Запуск газопровода
Касым-Жомарт Токаев 7 октября принял участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественном мероприятии приняли участие также Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.
О том, насколько это экономически выгодно Казахстану новый газовый поток, проходящий через страну, рассказал эксперт в нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов.
Эскалация конфликта и эвакуация казахстанцев
7 октября вечером Air Astana заявила, что предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве. Посольство Казахстана в Израиле опубликовало номер горячей линии.
Эвакуацию казахстанцев начали на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, который обострился утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.
По последним данным, число погибших в Израиле в результате обстрелов со стороны Палестины выросло до 300 человек, пострадавшими считаются 1,5 тысячи человек. В Палестине погибло более 350 человек, ранения получили 1750.
Ряд стран выступили с осуждением ракетных ударов со стороны движения ХАМАС и выступили в поддержку права Израиля защищаться от актов терроризма.
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